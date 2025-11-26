Sigue en directo las reacciones y la polémica del Olympiacos - Real Madrid

Josep Pedrerol: "Hoy los jugadores van a correr más, este partido no da pereza. La Champions no da pereza, da pereza el campo del Elche... Saben que les observamos y que es Champions"

Edu Aguirre: "Hubiera preferido salir con 3 delanteros. Xabi, a principio de temporada, ponía tres delanteros, pero cuando ve que los jugadores no corren, no puede permitir que en Europa tenga 3 arriba y le pinten la cara. Sabe que está más que cuestionado y refuerza el centro del campo. ¿Te crees que no le gustaría jugar con tres arriba? Le encantaría, pero dice 'me voy a fiar de ellos'".

Josep Pedrerol: "A Xabi le trajeron para que corran. Conclusión: sigue igual todo".