Sigue en directo las reacciones y la polémica del Olympiacos - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Olympiacos - Real Madrid de la quinta jornada de la Champions League
Josep Pedrerol: "Hoy los jugadores van a correr más, este partido no da pereza. La Champions no da pereza, da pereza el campo del Elche... Saben que les observamos y que es Champions"
Edu Aguirre: "Hubiera preferido salir con 3 delanteros. Xabi, a principio de temporada, ponía tres delanteros, pero cuando ve que los jugadores no corren, no puede permitir que en Europa tenga 3 arriba y le pinten la cara. Sabe que está más que cuestionado y refuerza el centro del campo. ¿Te crees que no le gustaría jugar con tres arriba? Le encantaría, pero dice 'me voy a fiar de ellos'".
Josep Pedrerol: "A Xabi le trajeron para que corran. Conclusión: sigue igual todo".
Sanchís (COPE); "Mendy lleva mucho tiempo sin jugar y por eso lo pone de lateral. El central tiene más responsabilidad"
Poli Rincón (COPE): "A priori me gusta el 11 pero no me gusta. Un futbolista que lleva siete meses sin jugar no puede jugar de lateral. Carreras en el choque me deja muchas dudas, pero es muy bueno atacando"
Miguel Díaz (COPE): "Juega Mendy de lateral izquierdo y no de central como está entrenando en Valdebebas"
Alfredo Duro, en Chiringuito Inside: "Una de las cosas buenas que había encontrado Xabi es la conexión Arda - Mbappé, pero el turco necesita un campo de visión más cercano de Kylian".
Josep Pedrerol (Chiringuito Inside): "Xabi defendió al vestuario ayer, veremos si el vestuario hoy da la cara por el Madrid y por Xabi"
Javi Balboa: "Yo no habría puesto esta alineación, pondría tres arriba. No es de los partidos más complicados que tienes y tienes que dar un golpe sobre la mesa"
Óscar Pereiro: "Se juega mucho el Madrid. Tiene la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla con el Barça. Hoy Xabi quiere protegerse".
Fernando Sanz: "Estoy cansado de que arriba se quedan tres tocándose la peineta. Por lo menos con un 4-4-2 se quedan dos y no tres. Arriba no pueden quedarse tres jugadores sin hacer absolutamente nada. Ayer Rashford salió a andar y le pasaron como un obús al Barça".
Fernando Sanz: "Me preocupa el partido de hoy. El Madrid nunca ha ganado en Grecia".
Fran Garrido: "Da igual lo que hagas como canterano del Madrid... Carreras es un recuperado, pero también fue defenestrado por ellos. Gila mejor que Asencio es, Rafa Marín también es bastante mejor que Asencio".
Jota Jordi, en Chiringuito Inside: "No quiero personalizarlo en Araujo, que sabe que cometió un error. También Koundé, que no está bien. El propio Flick ayer no estuvo bien en la elección y el manejo de partido. El año pasado Flick sacaba la mejor versión de todos los jugadores. Este año no estamos viendo un problema técnico, táctico o físico, es que no estamos viendo la mejor versión de los jugadores".
Jota Jordi: "Flick no va a cambiar, va a seguir jugando igual".
Fran Garrido, en el Chiringuito Inside: "Eso es un lastre, porque el año pasado te impidió jugar la final de Champion"
¡Buenas noches!
¡Hoooola a todos! Arrancamos el directo siguiendo todos los comentarios y polémicas del Olympiacos - Real Madrid de la quinta jornada de la fase Liga de la Champions League. Los blancos deben ganar para parar su mala racha de resultados.
