Sigue en directo las reacciones y la polémica del Girona - Real Madrid

HerrÁez (SER): "El equipo no juega a nada. Esta es la realidad y hay jugadores que físicamente tienen que dar mucho más. Valverde está desubicado. Falta mucha intensidad"
Balboa (Chiringuit): "No hay debate. Es mano clara de Mbappé en el gol"
Iturralde (SER): "Todas las manos en ataque que terminan en gol inmediato son falta. Está bien anulado el gol de Mbappé"
Antonio Romero (SER): "Valverde, Tchouameni y Bellingham están insípidos"
Manolo Lama (COPE): "El Madrid está presionando mal. Es Tchouameni quien presiona al portero. Porque ningún delantero va"
Roncero (SER): "Veo al Madrid otra vez empanado como en Elche. No le veo las ideas claras"
Cañizares (COPE): "Si el Girona se da cuenta de que puede atacar la banda de Fran García puede hacerle mucho daño"
Cañizares (COPE): "En ataque organizado el Madrid no tiene ideas. No sabe hacer progresar la pelota hacia el gol"
Balboa (Chiringuito): "Militao ya vuelve a estar entre los cinco mejores centrales de Europa"
Paco González (COPE): "Cuando enfocan a Rüdiger me recuerdo a cuando vuelva la profesora a la guardería. Esto ya es serio"
