En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Getafe - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Getafe - Real Madrid de la novena jornada de La Liga EA Sports
"Militao ha tenido que tranquilizar a Mastantuono tras su enfado por no tirar la falta", en la SER
Carlos Martínez, en Movistar +: "Si va a puerta, Courtois no la ve ni venir", sobre la ocasión de Sancrís
Tomas Roncero (SER): "Este partido es tan importante como el clásico"
Manolo Lama (COPE): "Mastantuono solo sale para adentro"
Casquero (COPE): "Es muy previsible"
Relaño (COPE): "Lo veo un empeño inecesario de Xabi, no ha hecho nunca 20 minutos productivos"
Relaño (COPE): "Si estuviese Güler en lugar de Bellingham estaríamos viendo más"
Paco González (COPE): "No veo a Mastantuono como titular indiscutible"
Maldini (Movistar+): "Con Alaba no vemos las conducciones de Huijsen"
D'Alessandro (El Chiringuito): "El Getafe no quiere jugar. Son todo pelotazos largos"
"Creo que no es penalti lo de Tchouameni, además creo que es fuera del área. Es el jugador del Getafe que pega a la bota del francés", Iturralde en Cadena SER
Juanma Rodríguez (El Chiringuito): "Me sorprende que la suplencia de Vinicius no sea ni debate"
"Todo lo que cambia Xabi Alonso es para meter a Bellingham en el equipo. Hay que ver si es compatible con Güler, yo creo que sí", Morientes en COPE
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Peligró la Champions: La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo