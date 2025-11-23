Sigue en directo las reacciones y la polémica del Elche - Real Madrid

En la Cadena Cope, Paco González ha aplaudido las palabras de Florentino: “Ha sido el mejor discurso que yo le he oído jamás a Florentino Pérez, no desde el punto de vista de de la oratoria, porque quiero decir, él tiene un tono monocorde que no no es así super expresivo, sino por el contenido. Ha sido Florentino modo metralleta”, ha afirmado González.