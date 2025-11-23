En Directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Elche - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Elche - Real Madrid de la décimo tercera jornada de La Liga EA Sports
En la Cadena Cope, Paco González ha aplaudido las palabras de Florentino: “Ha sido el mejor discurso que yo le he oído jamás a Florentino Pérez, no desde el punto de vista de de la oratoria, porque quiero decir, él tiene un tono monocorde que no no es así super expresivo, sino por el contenido. Ha sido Florentino modo metralleta”, ha afirmado González.
Aunque las horas previas han estado marcadas por los comentarios al duro discurso del presidente madridista Florentino Pérez en la asamblea del club, en el que ha cargado contra el Barça, la Liga, la UEFA y la FIFA. Javier Tebas ha sido uno de los que ha quedado más 'tocado' por las cargas d eprofundidad en la asamblea merengue.
En la previa no han faltado los comentarios a la alineación de Xabi Alonso, con numerosas novedades y suplentes 'sorpresa' para afrontar el duelo frente al Elche de Eder Sarabia.
¡Hola a todos! Vamos a seguir todas las novedades, debates y polémicas que se generen en torno al Elche - Real Madrid de la décimo tercera jornada de LaLiga 2025/26 que se disputará en el estadio Martínez Valero.
