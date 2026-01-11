En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barcelona - Real Madrid de la final de la Supercopa de España
Tomás Guasch, en COPE: "No sé qué hace Mbappé allí. Me sorprende más el histerismo que veo en el Madrid, que es la Supercopa. Y tiene usted con mal la rodilla al tío que mete los goles, que entre el resto del equipo mete una cuarta parte de goles. Este señor tenía que estar en su casa tumbado. Ahora que quieren que juegue, que juegue. A mí me parece una cosa terrorífica y ojalá le salga bien. Vamos, como salga lesionado para tres meses, desde luego es para disolver el club"".
Más de Paco González en COPE: "El Barça es una cosa estable y el Real Madrid tiene muchas dudas. Puede pasar lo de la Supercopa del año pasado que fue paliza o lo de la Copa del Rey que hubo prórroga y estuvo más igualado. El Real Madrid de perder, que sirva la derrota para cambiar algo. No digo cambiar de entrenador si no que Xabi Alonso decida sentar a alguien importante o que el club diga vamos a traer un centrocampista porque esto no hay quien lo aguante. Creo que si es una derrota digna igual no sirve para nada".
Paco González, en COPE, en la previa del partido: "Pese a la victoria del Real Madrid (ante el Atlético), si tuviera un niño de 10 años del Real Madrid, no le dejaría ver el partido el domingo".
Miguel Ángel Chazarri, en SER: "Esa esencia indiscutible, pero el Barça sabe llevarla. Al Barça no le va a asustar. Tú me dices el Inter de Milán, pues claudica, pero el Barça sabe entender eso. No es un equipo que se asuste, sino todo lo contrario. Le ha venido goleando".
Aritz Gabilondo, en SER: "Hay una cosa que tiene el Madrid que no tiene ningún otro club. Antes de una final conviene subrayarlo: es capaz de ganar títulos cuando peor está. El Madrid ha ganado Champions siendo peor que cinco o seis equipos en Europa. Le he visto ganar una Champions quedando quinto en LaLiga. He visto proezas del Madrid en momentos de fútbol casi catatónico. Esto hay que ponerlo en valor de cara a la final".
¡Bienvenidos al directo de las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid de la final de la Supercopa de España!
