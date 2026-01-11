Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barcelona - Real Madrid de la final de la Supercopa de España

Pedri y Eric Garcia junto a Jude Bellingham en el clásico liguero contra el Real Madrid del Santiago Bernabéu

Pedri y Eric Garcia junto a Jude Bellingham en el clásico liguero contra el Real Madrid del Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

