Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid

Más de Paco González en COPE: "El Barça es una cosa estable y el Real Madrid tiene muchas dudas. Puede pasar lo de la Supercopa del año pasado que fue paliza o lo de la Copa del Rey que hubo prórroga y estuvo más igualado. El Real Madrid de perder, que sirva la derrota para cambiar algo. No digo cambiar de entrenador si no que Xabi Alonso decida sentar a alguien importante o que el club diga vamos a traer un centrocampista porque esto no hay quien lo aguante. Creo que si es una derrota digna igual no sirve para nada".