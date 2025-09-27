En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético de Madrid- Real Madrid de la séptima jornada de La Liga EA Sports
Tomás Roncero: "No sé si Julián Álvarez sería titular en el Madrid, pero jugaría muchos días. Es el jugador con más talento del Atlético con diferencia y el único que por nivel podría jugar en el Madrid en algún momento".
Antonio Romero, en SER: "Para mi Simeone es el mejor entrenador de la historia del Atlético. De ahí a que lo haga todo bien...".
Jorge D'Alessandro: "El 4-4-2 del Atlético... ¡Este equipo no tiene sentido! Lo saca hoy, ¿para qué? Para salvarse el traje y si le meten tres decir: 'he sacado los mejores que tenía'. ¿Cómo va a jugar Sorloth que no juega ni en los entrenamientos? ¿Qué me estás contando?".
José Damián González, en Chiringuito Inside: "El Madrid se ha convertido en el equipo más llorón del mundo, con quejas arbitrales cada semana. Se está aprovechando del tema Negreira para justificar absolutamente todo".
Rafa Guerrero explota ante las críticas al árbitro antes de empezar el partido: "Me da igual que sea para el Madrid o para el Atlético, es un hombre que sabe llevar partidos. ¡Que arbitre Real Madrid TV! ¿Qué quieres que te diga? Han cambiado hasta los nombramientos para que no hagais el vídeo tan pronto".
Siguen los 'palos' al estamento arbitral en el canal del equipo blanco: "Los árbitros están soplando viento a favor del Atlético esta temporada".
Antonio Esteva, en Real Madrid TV: "Es un partido en el filo para los dos. Pido que las decisiones arbitrales no marquen los momentos críticos".
"Lances grises...", le contestan con ironía en el plató.
Oído en Real Madrid TV: "El Atlético tiene que arriesgar, estás en tu casa, te lo va a pedir la afición. Otra cosa es que el Madrid te meta atrás. Todos los partidos, salvo algunos minutos contra el Marsella, los ha tenido controlados el Madrid. El Atlético tiene que hacer algo más que solo ir a ver qué pasa con el Madrid".
¡Bieeenvenidos al directo con todas las reacciones y polémicas del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid! Aquí podrás seguir las frases más destacadas que se digan en los medios de comunicación sobre el esperado derbi.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Raphinha