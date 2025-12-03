Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Athletic Club - Real Madrid

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Athletic Club - Real Madrid de la decimoctava jornada de La Liga EA Sports

Trent, ante Olympiacos

Trent, ante Olympiacos / Thanassis Stavrakis / AP

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar