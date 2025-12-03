En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Athletic Club - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Athletic Club - Real Madrid de la decimoctava jornada de La Liga EA Sports
Paco González (COPE): "Es uno de los mejores goles que ha marcado Mbappé en el Madrid"
Poli Rincón (COPE): "La actitud del Madrid en el inicio es buenísima"
Álvaro Benito (SER): "Con Güler no se estaba construyendo juego. Construía con Mbappé, pero no le veo peso para manejar los partidos"
Edu Aguirre (Chiringuito): "La sensación es que Xabi Alonso le tiene miedo al vestuario. Desde que Vinicius le montó la que le montó, Xabi no le castigo y el resto lo vieron"
Tomás Roncero (SER): "Es un toque de atención a Güler. No basta con esas gotitas de talento. En partidos físicos el turco sufre mucho"
Cristobal Soria (Chiringuito): "Xabi Alonso no se fía de la profesionalidad de sus jugadores. Por eso ha cambiado el plan de viaje"
Paco González (COPE): "En el Madrid un empate sería crisis, una derrota sería petición de cambio de entrenador y una derrota abultada ya sería guerra mundial Z"
Sanchís (COPE): "Creo en el Madrid, pero esta racha ha creado dudas. Se le está empezando a exigir resultados inmediatos a un proyecto a largo plazo"
¡Buenas tardes!
¡Hooola a todos! Partido importante para el Real Madrid y sobretodo para Xabi Alonso. El tolosarra se la juega en San Mamés y en SPORT podrás seguir todas las reacciones en directo.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Olmo, KO hasta 2026
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça