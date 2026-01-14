En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Albacete - Real Madrid de la ronda de los octavos de final de la Copa del Rey
Relaño: "Como Güler es peso ligero, ha salido volando".
Manolo Lama: "Baja la niebla y empiezo a no ver el balón en el lado contrario".
Dani Garrido (SER): "Cestero va con mando y plaza. El que gira y combina".
Manolo Lama (COPE): "Mastantuono juega abierto, otra cosa es que le llegue el balón".
Mister Chip, en Onda Cero: "Este partido me recuerda a los años 90".
En Onda Cero: "¡Esto no se ve nada! El protocolo dice que se suspende si el portero no ve la otra portería por la niebla".
Manolo Lama: "Primera pelota que toca Vinicius y bronca del público. Debe ser la polémica de cuando vino aquí hace 300 años, no entiendo nada..."
Poli Rincón: "El Barça me da envidia con el tema de los canteranos. La Fábrica necesita aportar más futbolistas al primer equipo del Real Madrid".
Relaño (COPE): "Me llama la atención la presencia de Cestero y Jiménez. Ya es algo nuevo".
Miguelito (COPE): "Con Xabi Alonso era obligatoria la presencia de suplentes en los rondos. Con Arbeloa no es así".
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero