En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Alavés - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Alavés - Real Madrid de la decimosexta jornada de la Liga
Meana (SER): "En el club nos dijeron que Xabi no está siendo capaz de dar la tecla en el campo y que no tiene el control del vestuario. Xabi sigue pendiente de resultados, hoy se la juega. Pero hay una sensación de que a largo plazo es irrecuperable. Incluso ganando hoy con mala imagen... nadie descarta nada. Hay sensación de urgencia permanente"
Dani Garrido (SER): "La afición pito y señaló a los jugadores. Si cae a Xabi Alonso, los jugadores se van a endiosar"
Tomás Roncero: "El principal escudo de un equipo es el entrenador. Cuando las cosas van mal se critica al entrenador, es lo fácil. Pero la afición del Madrid ha visto cosas en los jugadores. Xabi se ha equivocado en cosas, como con lo de Vinicius en el Clásico, pero lo del día del Celta no fue un problema de entrenador. Si sacamos al entrenador pones al siguiente en una situación imposible"
Relaño (COPE): "El Madrid hoy apretará. Se está viendo cuando llegan después de una mala racha. Si aprietan el Madrid pasará el partido. Espero que saquen el partido"
Morientes: "Hay mucho foco puesto en este partido. Las dinámicas negativas son muy puñeteras. Es una locura pensar que Xabi no se pueda comer el turrón. No hay muchos entrenadores en el panorama. Cuando uno asume un proyecto de inicio, tiene que asumir las consecuencias"
Miguel Díaz (COPE): "Me comentaron que es muy complicado que Xabi inicie 2026, pero vete a saber que pueda pasar si gana estos siguientes partidos"
¡Buenas noches!
¡Hoooola, hooola! Día crucial para Xabi Alonso, podría ser su último encuentro al frente del Real Madrid. En SPORT podrás seguir todas las reacciones en directo del encuentro
