Sigue en directo las reacciones y la polémica del Alavés - Real Madrid

Dani Garrido (SER): "La afición pito y señaló a los jugadores. Si cae a Xabi Alonso, los jugadores se van a endiosar"

Tomás Roncero: "El principal escudo de un equipo es el entrenador. Cuando las cosas van mal se critica al entrenador, es lo fácil. Pero la afición del Madrid ha visto cosas en los jugadores. Xabi se ha equivocado en cosas, como con lo de Vinicius en el Clásico, pero lo del día del Celta no fue un problema de entrenador. Si sacamos al entrenador pones al siguiente en una situación imposible"