Sigue en directo la primera entrevista de Mourinho como entrenador del Madrid en El Chiringuito

Primer avance de la entrevista

El primer avance de la entrevista: "Vengo con todo lo que tengo. Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada...vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas...como se hacía hace 20 años...no voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños...tengo sueños"