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Sigue en directo la primera entrevista de Mourinho como entrenador del Madrid en El Chiringuito

El portugués habla por primera vez tras ser presentado como entrenador del Real Madrid

José Mourinho, técnico del Real Madrid

José Mourinho, técnico del Real Madrid / REAL MADRID

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