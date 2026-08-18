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REAL MADRID
Sigue en directo la primera entrevista de Mourinho como entrenador del Madrid en El Chiringuito
El portugués habla por primera vez tras ser presentado como entrenador del Real Madrid
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Primer avance de la entrevista
El primer avance de la entrevista: "Vengo con todo lo que tengo. Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada...vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas...como se hacía hace 20 años...no voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños...tengo sueños"
Así presentaba El Chiringuito la entrevista de esta noche con Mourinho. A partir de las 00:00h debería empezar
¡Buenas noches!
¡Hoooola a todos! Hoy escucharemos a Mourinho por primera vez como entrenador del Real Madrid ante los medios. El portugués estará con Josep Pedrerol en El Chiringuito tocando todos los temas de actualidad
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