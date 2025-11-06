Sigue la crisis: el Caen de Mbappé aprueba un ERE que afecta a 16 empleados

Empezó como una inversión y se ha convertido en una pesadilla. Kylian Mbappé se convirtió en el presidente del SM Caen a finales del verano del 2024. Desde entonces, las cosas se han complicado sin parar en apenas un año.

En lo deportivo, el conjunto francés sufrió un varapalo el curso pasado, descendiendo a la tercera categoría del fútbol nacional tras quedar último (18º) en la Ligue 2, sumando solo 22 puntos en 34 partidos. Unas cifras muy pobres que le hicieron descender tres jornadas antes de que finalizara la competición y provocaron las críticas de la afición con la gestión de los propietarios.

Por el momento, en National (tercera división) el equipo se encuentra en media tabla, concretamente en 10ª posición, con 15 puntos en las primeras 12 jornadas. Su jugador más conocido es Yann M'Vila, un trotamundos del fútbol que a sus 35 años es la pieza angular del equipo desde el centro del campo.

Los aficionados del SM Caen protestan contra Mbappé / Foot Normand

Más allá del césped, las noticias no son positivas para el club. Según ha informado RMC Sports, el Caen ha implementado un plan de protección de empleo (PSE, equivalente a lo que sería un ERE en España), que ya fue aprobado por las autoridades laborales.

Esta medida supone la salida de 16 empleados del club que trabajaban en los departamentos de administración, marketing y comercial. Todo ello enmarcado en un plan de reducción de costes al que se han visto obligados tras el descenso de categoría.

El plan de reducción de personal fue anunciado a los empleados el pasado mes de junio y las autoridades laborales lo aprobaron hace unas dos semanas tras ser rechazado en dos ocasiones, según explicó Ouest France.

La afición protesta ante los jugadores del SM CAen / Ouest-France

El mismo medio informa que, excluyendo a los jugadores tanto profesionales como juveniles con contrato, el SM Caen contará ahora con 68 empleados. Las funciones de algunos de estos empleados se han redefinido en los últimos meses, mientras que otros departamentos, como el equipo médico, trabaja con proveedores externos.

Reda Hammacha, director deportivo del club, explicó hace dos meses en el podcast 'Rouge et Bleu', que la nómina de la plantilla profesional se había reducido de 11,5 millones de euros a finales de la campaña 23-24 a 3,8 millones de euros.

"En general, estamos donde queríamos estar. Hablar de la ambición de ascender (a la Ligue 2) es obvio cuando te llamas Stade Malherbe Caen. No hace falta pregonarlo a los cuatro vientos; simplemente hay que respetar esta liga y centrarse en ganar partidos", afirmó en aquel entonces Hammacha.