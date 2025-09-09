Sigue el conflicto entre el Real Madrid y el Balón de Oro

A menos de dos semanas para la entrega del Balón de Oro, la gala celebrada el año pasado sigue trayendo cola. El Real Madrid sigue enfadado con los organizadores del premio (ahora France Football y UEFA) porque el máximo galardón del fútbol no lo ganara un jugador blanco pese a haber alzado la Champions y la Liga ese curso.

Todo apuntaba que Vinicius Junior se iba a coronar como el mejor jugador del mundo de la temporada 2023-2024. Tal era la convicción que el propio delantero tenía una fiesta privada organizada para después del evento como celebración en la capital francesa. No obstante, ese mismo día por la mañana empezaron a salir las primeras informaciones sobre que iba a ser Rodri Hernández quien recibiera ese reconocimiento.

Florentino Pérez habla con Vinícius / Efe

Ante esa situación el club blanco decidió cancelar el viaje de toda la expedición madridista donde estaban Ancelotti, quien ganó el trofeo al mejor entrenador del curso, y Dani Carvajal Bellingham, Valverde y el brasileño, todos nominados a la máxima categoría de la gala que se celebró en el teatro Chatelet de París.

La presencia en la gala entre interrogantes

La ausencia del club blanco sorprendió a todo el mundo del fútbol y parece que su presencia para la edición del próximo lunes 22 de septiembre también está en el aire. Según apuntan desde el 'MARCA', en los últimos meses France Football ha intentado acercamientos con el Madrid para solucionar la situación. Sin ir más lejos, una delegación de la organización francesa viajó a España, pero las reuniones no terminaron con éxito.

Rodri, jugador del Manchester City, besa el trofeo del Balón de Oro el pasado octubre en París / MOHAMMED BADRA / EFE

Uno de los principales problemas es que desde la entidad madrileña no entienden los motivos que llevaron al cambio en la manera de puntuar y algunos criterios empleados en los mismos. Recordemos que desde el año pasado se ha reducido el número de países que pueden votar: solo lo hacen los 100 primeros del ranking FIFA. Además, tampoco ayuda que la UEFA se haya involucrado con el premio, debido a las tensas relaciones que existen entre ambas partes.

Pese a que aún se desconoce si viajará una nueva expedición madridista a París dentro de dos semanas, en el Madrid hay varios jugadores nominados en las diferentes categorías. Por un lado, Mbappé, Vinicius y Bellingham están nominados al Balón de Oro masculino, mientras que Caroline Weir opta al femenino. Huijsen y Linda Caicedo están nominados al premio Kopa masculino y femenino respectivamente y Courtois podría hacerse con el premio Yashin al mejor portero.