Sigue el bloqueo de Vinicius: pitada monumental en Arabia y 'pique' con Simeone

Vinicius Jr cayó en la 'trampa' del Cholo Simeone y se encaró con el entrenador del Atlético de Madrid cuando fue sustituido por Xabi Alonso en el minuto 81 de la semifinal de la Supercopa de España. El extremo brasileño, pitado por los aficionados merengues presentes en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudí, entró al trapo y volvió a liarla tras una actuación muy floja.

Todo empezó en la primera parte. A la media hora de juego, Vinicius mantuvo una discusión con Simeone en la banda que acabó con una frase muy contundente del técnico argentino al atacante captada por las cámaras de 'Movistar+'. "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo", le dijo el Cholo. El jugador del Real Madrid, que había participado poco hasta el momento, se descentró aún más tras este episodio, que se hizo viral en las redes sociales inmediatamente.

En la reanudación, el rifirrafe entre Simeone y Vinicius tuvo una tregua hasta que, en el 81', el extremo fue sustituido. Los aficionados del Madrid aprovecharon la ocasión para silbarlo por su pobre rendimiento (38 intervenciones, 4 toques fallidos, 1/3 en regates, 13 posesiones perdidas y 5/11 en duelos con rivales) y el Cholo le recomendó con gestos y palabras que escuchara a los seguidores árabes. El brasileño no se tomó nada bien el consejo del míster colchonero mientras se dirigía hacia el banquillo.

Los cuerpos técnicos del Atlético de Madrid y el Real Madrid tuvieron que intervenir para que la discusión no fuera a más y tanto Simeone como Vinicius fueron amonestados por parte de Mateo Busquets Ferrer, el colegiado del derbi de la capital española. Arda Güler entró en el lugar del brasileño y ayudó a su equipo a amarrar el triunfo y clasificarse para la final de la Supercopa de España.

Cabe recordar que Vinicius celebra ningún gol desde principios de octubre. El extremo está completando una temporada realmente mala, mostrando una versión muy desdibujada respecto a la que optó al Balón de Oro de 2024. Todo ello con el 'ruido' de su futuro como contexto poco agradable para acompañar una situación muy enquistada.