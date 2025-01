Los siete problemas que cuestionan al Madrid de Ancelotti

Carlo Ancelotti va a muerte con sus ideas, no en balde lleva a sus espaldas más de 1.200 partidos y no admite lecciones. Además, es el eterno optimista, de los que ve el vaso siempre medio lleno aunque no le quede ni una gota. La temporada en cursos está siendo un vaivén continúo, con situaciones que parece solucionar pero que vuelven a aparecer. Tiene varios asuntos pendientes, empezando por un plan de juego que el madridismo le reclama desde que arrancó el curso.

Estilo, dibujo y sistema

El italiano sigue sin dotar de un estilo al Madrid. Sus máximas son defensa y talento ofensivo, pero la ecuación no acaba de salir. Y no sale porque el talento ofensivo no defiende y el estilo no funciona. El segundo problema que aparece cada dos por tres es la improvisación. Cambia jugadores de sitio en lugar de colocar a cada uno donde más rinde. Se enroca en utilizar a los mismos hombres como Tchouameni, que al no da el nivel de mediocentro lo pone central. La cantera no le vale.

El tercer asunto por solventar es la mutabilidad de su sistema. Bellingham es el eje de todo. Hace que sus dibujos se muevan entre el 4-2-1-3 y el 4-3-1-2, buscando el 4-3-3 y el 4-4-2 sin llegar a blindarlos. El inglés condiciona el dibujo: se suma al ataque con tres delanteros y quema toda la gasolina de su tanque intentando defender; es más feliz y efectivo con dos delanteros, como el año pasado, que le liberan de replegar y le permite llegar al área rival con más libertad.

Irregularidad, creatividad, gestión y el físico

El cuarto problema es la irregularidad permanente de unos jugadores a los que solo les entra el hambre cuando el rival le roba víveres de la nevera. Esa falta de rigor y motivación se plasma regalando minutos a los equipos contrarios. Hay jugadores acomodados ante la permisividad del italiano, que mantiene a los de siempre aunque no estén bien. El quinto asunto que no acaba de funcionar es confiar la creatividad en la medular en el músculo (Tchouameni, Valverde, Camavinga) en lugar de organizadores (Modric, Ceballos, Güler). La creatividad queda exclusivamente en las botas de los delanteros.

El sexto problema y del que nadie va a mover al italiano es cambiar esa gestión amable y política con los pesos pesados. Ellos nunca pagan el pato como hace con los secundarios: siempre desaparecen de las alineaciones los mismos (Ceballos, Asencio, Güler, Brahim o Fran García, pero no los Tchouameni, Lucas, Bellingham, Vinicius... Y por último, y consecuencia del anterior, es que no mide el cansancio de algunos jugadores, los sigue poniendo pese a que estén al límite como lo están Valverde, Bellingham o Rudiger. Se cura en salud y si pierden, Florentino no le podrá echar en cara que no los ha sacado.