Siete opciones del Madrid para sustituir a Carvajal

Dani Carvajal adelantó hace unos días su adiós del Real Madrid tras 13 temporadas en el primer equipo. El capitán viene de dos años complicados por las lesiones, y a sus 33 ha decidido dar el paso a un lado y buscar una nueva aventura con el objetivo de jugar y dejar de calentar el banquillo. El club busca relevo y ha elaborado una larga lista con siete nombres, aunque podría aumentarla con la llegada de Mourinho.

Porro, Dalot y Acheampong

Jugadores como Pedro Porro, Tottenham; Diogo Dalot, United; Josh Acheampong, Chelsea; Vanderson, Mónaco; Givairo Read, Feyenoord; Mats Wieffer, Brighton o Trai Hume, Sunderland, son posibilidades que maneja, sin descartar que dé alguna oportunidad a la cantera como David Jiménez o Fortea, dos jugadores con proyección.

El Madrid se interesó por Pedro Porro hace años, y desde entonces no le ha perdido la pista. El lateral del Tottenham tiene 26 años y contrato hasta 2028. Su valor de mercado es de 40 millones de euros con la ventaja de que conoce el fútbol español. El portugués Diogo Dalot tiene firmado con el Manchester United hasta el 2028. Tiene 27 años y su precio de salida es de 30 M€. Mourinho lo conoce bien y su idea es apostar por su fichaje, pero ante las dificultades que pueden existir para cerrar esta contratación, el Madrid maneja diferentes opciones.

Vanderson, Hume, Wieffer y Read

El brasileño Vanderson es un proyecto atractivo. Tiene 20 años y ha destacado en el Mónaco, su fichaje es asequible con un valor de mercado de 20 millones y con contrato hasta 2028. El inglés Trai Hume es otro de los futbolistas que han destacado en la Premier jugando con el Sunderland. Tiene 24 años y está comprometido hasta 2030, con un precio de salida de 22 M€.

Dos holandeses también están llamando la atención, Mats Wieffer y Givairo Read. El primero pertenece al Brighton, tiene 26 años, contrato hasta 2029 y su coste partiría de los 25 M€. Read, por su parte, tiene un perfil que encaja en la política del Madrid. Tiene 19 años con compromiso hasta 2029. Su valor está creciendo y ya alcanza los 25 M€ pese a su juventud.