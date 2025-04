Los siete defectos de la plantilla del Madrid

El madridismo busca culpables a una temporada de puro sufrimiento. Los sondeos y las redes sociales señalan que el principal problema ha sido la mala planificación de una plantilla, con carencias que paga Ancelotti para armar un equipo compensado. Los jugadores son los segundos culpables por su falta compromiso y actitud en muchos partidos. No cumplen el plan ideado por el italiano, que ocupa el tercer lugar. Un Ancelotti que ha perdido jerarquía y que no se ha atrevido a tomar medidas contra quienes no siguen lo trabajado.

La práctica no es la teoría

Ancelotti ha tenido que encajar jugadores en posiciones que no son las suyas y disponer de pocos recursos para cubrir algunos puestos. Una situación agravada por las continuas lesiones de jugadores importantes. La plantilla la componían 22 futbolistas en agosto, 23 con la inclusión de Asencio. La teoría indicaba que eran dos jugadores por puesto, pero la práctica demuestra que no es así y el italiano se ha encontrado con siete defectos que han torcido constantemente sus planes.

El primero y más llamativo es tener tres estrellas que juegan en el mismo sitio: Vinicius, Mbappé y Rodrygo. Su posición natural es partir desde la izquierda, pero Mbappé juega de delantero centro y Rodrygo de extremo derecho. La segunda limitación es no tener un extremo derecho especialista, banda por la que juegan, además de Rodrygo, Brahim, Valverde, Güler e incluso Lucas Vázquez que, curiosamente, es su posición natural aunque ejerza de lateral.

Un 9, tres medias puntas y un central zurdo

La tercera es tener solo un delantero centro especialista, Endrick, al que encima le falta experiencia, aunque ha respondió siempre que Ancelotti lo ha utilizado. Y siguiendo con la línea ofensiva, Ancelotti tiene tres medias puntas con Bellingham, Brahim y Güler, aunque el marroquí y el turco ejercen de extremos o volantes por la derecha ayudando al centro del campo. Una labor que también se ve obligado a hacer el inglés con esa apuesta del italiano de poner tres delanteros.

La cuarta carencia es ir corto de centrocampistas constructivos. Tiene dos, Modric y Ceballos. El primero tiene 39 años y necesita descansos, y el segundo ha sido eterno suplente desde que llegó al equipo y ahora resulta ser la solución tras la salida de Kroos. La quinta, tener cuatro laterales descompensados: Carvajal es el único de nivel para el Madrid, Lucas no da la talla como titular; Mendy es un buen defensa pero un mal carrilero y Fran García no tiene la confianza de Ancelotti. Y el último defecto es tener un solo central zurdo y que sale de una gravísima lesión, Alaba.