Los siete conflictos de Arbeloa con el vestuario

Álvaro Arbeloa llegó al banquillo del Real Madrid a mediados de enero para sustituir a Xabi Alonso. La consigna era la de instalar la paz rota entre el tolosarra y algunos jugadores, con Vinícius a la cabeza. Cuatro meses después, los conflictos se han multiplicado en una muestra de lo complicado que es para un técnico administrar un vestuario en el que mandan los egos de los jugadores.

Señalados

Repartió halagos hacia los futbolistas nada más llegar, con el objetivo de sacar la mejor versión de cada uno. Sin embargo, no ha podido evitar fricciones con el paso de los partidos a consecuencia de sus elecciones. Como Xabi Alonso, recurrió a la máxima de “poner a los mejores”, pero obvió la meritocracia y dejó de probar opciones para desengaño de los menos utilizados. Su política no funcionó con fútbol mediocre y malos resultados.

Su primer conato fue con Carvajal. El capitán fue el primero en expresar sus desavenencias con el entrenador. Cuando se recuperó de la lesión tardó nueve partidos en ser titular pese a que Trent también estaba lesionado. Prefirió a Valverde y al canterano David Jiménez antes que a él, incluso prefirió hacer titular dos partidos a Trent pese a perderse 15 partidos por lesión.

Carvajal y Arbeloa dialogan en el banquillo / AP

Arbeloa entendió el mensaje he intentó poner paños calientes alabando la relevancia que Carvajal tiene en la plantilla: “Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel”. Pero aquel borrón se extendió a otros jugadores como Fran García, Alaba, Gonzalo o el propio Mastantuono a los que hizo compañeros habituales del capitán en el banquillo.

Olvidados

Se olvidó de ellos al hacer sus alineaciones, como está haciendo ahora con Carreras, o cuando castigó a Asencio por 'borrarse' en un partido en el que consideró no estar en condiciones físicas después de jugar varios al límite. Seguro que tendrá sus razones y así se lo habrá explicado a cada uno en su ‘sillón gris’. El último que pidió sentarse para pedir explicaciones fue Ceballos, y la charla acabó mal. “He pedido al entrenador no tener relación", comunicó el andaluz al vestuario. Desde entonces no ha ido ni convocado.

Álvaro Arbeloa pensativo / EFE

Camavinga también ha sufrido el olvido del técnico, aunque en el caso del francés es producto de sus propios errores. Sin embargo, lo defendió por la expulsión ante el Bayern que le valió la eliminación en la Champions, defensa que no ha demostrado dejándolo en el banquillo desde entonces. Errores que dejan indefenso al jugador y fortalece la idea del entrenador de que no juegue.

Mbappé, el último

El último caso en saltar si es de grandes dimensiones, aunque está por ver si las indirectas que ha lanzado a Mbappé son ciertas o solo un toque de atención al escaso compromiso colectivo del francés. "Para ganar necesitas el compromiso de todos los jugadores. Duele ver que los equipos corren más que nosotros, ya que solo el talento no vale", dijo en alusión directa al francés, el tercer jugador que menos corre del mundo durante los partidos.

"No hemos construido el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia", es la última andanada del técnico. Sabe que se ha quedado sin futuro, que no seguirá entrenando a un equipo en el que el ego de los jugadores se impone al bien común y condena a los entrenadores.