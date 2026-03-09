Siete bajas y muchas dudas ante el City

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento de la temporada en un momento clave. Recibe al poderoso Manchester City este miércoles, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, y lo hace con siete bajas seguras, tres retornos pero con muchas dudas para el once que debe elegir Álvaro Arbeloa.

Las ausencias se repiten con jugadores clave como son Mbappé y Bellingham, además de Militao, central titular que lleva tres temporadas viviendo pesadillas por culpa de las lesiones. A ellos se suman Rodrygo, ese delantero que cautiva a Guardiola, y Ceballos, recurso para el limitado centro del campo que tienen los blancos.

Regresos condicionados

A esas bajas se suma la de Alaba, que ha vuelto a tener problemas musculares cuando empezaba a levantar la cabeza después de otros dos años torturado por las lesiones. El austriaco estaba siendo un recurso útil para sustituir las ausencias de Huijsen, Rudiger y Asencio, pero vuelve de nuevo a la enfermería cuando más le necesitaba su equipo. El último en unirse a la lista fue Álvaro Carreras, tras conocerse una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

Arbeloa tiene los recursos justos en el banquillo para recibir al City / EP

Por el contrario, el técnico salmantino recupera a Huijsen para reforzar la defensa, además de Mastantuono y Camavinga. El argentino ha perdido el paso pese a las importantes bajas que están teniendo los blancos en ataque, mientras que el francés está bajo sospecha tras no viajar a Vigo por unos problemas bucales que se daban como superados. No sorprendería que se quede en el banquillo y juegue Thiago.

Ocho apercibidos

Pero las dudas en defensa siguen preocupando a Arbeloa, y más ante un rival que cuya fortaleza reside en su poderoso potencial ofensivo. Huijsen, Rudiger y Asencio llegan con problemas físicos y aunque espera poder contar con los tres, alguno podría quedarse en el camino. Eso sí, Carvajal ha superado sus problemas gastrointestinales y estará disponible.

Por último, si preocupan las ausencias y los que llegan tocados, también están en alerta por los seis apercibidos que podrían perderse el partido de vuelta. Dos no tendrán problemas al estar lesionados, Bellingham y Rodrygo, pero sí están en riesgo Vinícius, Carreras, Huijsen y Tchouameni. En el City están apercibidos Nico O´ Reilly y Savinho.