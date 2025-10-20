El show de Vinicius en el Coliseum: "Por eso te odia todo el mundo"

Juan Iglesias se hartó de Vinicius y se lo hizo saber sobre el terreno de juego. El brasileño fue suplente, pero su entrada cambió el partido, ya que provocó las dos expulsiones del Getafe y una amarilla clave a Kiko Femenía.

Vini entró al campo con la clara intención de sacar del partido a algún jugador azulón. Primero simuló una agresión contra el propio Juan Iglesias que provocó el primer pique entre ambos y unos minutos más tarde se tiró tras una entrada de Kiko Femenía que le costó la tarjeta al ex del Villarreal.

Femenía no se lo podía creer y se tiró al suelo protestando al árbitro la tarjeta. En la repetición se observó claramente que no lo tocó, primera en la que Munera Montero picó. Esa amarilla era clave, ya que el carrilero era el encargado de defender al brasileño y Bordalás no tuvo más remedio que cambiarlo para evitar una expulsión.

Pero el tiro le salió fatal al técnico azulón, ya que Nyom, el jugador que entró por Femenía, duró menos de un minuto sobre el terreno de juego tras una 'agresión' a Vinicius. Otra vez.

Vini simuló primero ante Iglesias y Munuera Montero no picó, pero en la de Nyom sí que cayó en la trampa. El cuarto árbitro le avisó y él expulsó al lateral sin pensarlo y sin ir a revisar una jugada más que dudosa al VAR. El Getafe acababa de perder el encuentro.

Juan Iglesias explota contra Vinicius

Con la segunda expulsión de Sancris (otra vez provocada por Vinicius), el Getafe explotó y Juan Iglesias se fue directo a buscar a Vinicius para recriminarle su actitud durante todo el encuentro. "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros", le dijo el azulón mientras Militao y Mbappé intentaban separarlo del brasileño que se quedó mirando y diciendole: "Yo soy muy bueno".

El propio Bordalás también explicó las provaciones del jugador tras la expulsión de Nyom. El brasileño se acercó al técncio y con ironía se río de él: "Vinicius se ha dirigido a mí y me ha dicho (con ironía) que muy bien, cambio. Yo le he dicho que se vaya por allá. Después ha venido Bellingham para decirme que me vaya al banquillo. Simplemente eso. Vinicius no tiene que venir a provocar".

Las quejas contra Vinicius tampoco cesaron tras el duelo. Juan Iglesias fue uno de los jugadores del Getafe que salió a zona mixta y volvió a cargar contra el merengue: "En el fútbol hay muchos lances, son cosas del partido. Pero hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar a la gente, cuando no se respeta saltan estas chispas y no le gusta a nadie", explicó sobre sus piques con el jugador del Madrid.