REAL MADRID
Sevilla - Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el Sevilla y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
La temporada se le está haciendo larga al Real Madrid. Los blancos viajarán a Sevilla sin nada en juego, pero con aún dos partidos pendientes. El primero será este domingo a las 19:00h en una jornada con horario unificado. El Madrid no se juega nada, pero su rival puede sentenciar la permanencia en Primera División tras una temporada muy dura.
El equipo de Álvaro Arbeloa afronta su último desplazamiento del curso tras una victoria en casa ante el Oviedo que terminó volviendo a incendiar el club. Kylian Mbappé habló en zona mixta tras recibir una gran pitada de su afición. Las palabras del francés fueron rápidamente virales y crearon un revuelo total en Madrid. El propio técnico salmantino confirmó que sería titular en Sevilla.
Los blancos quieren terminar el curso de la mejor manera y buscar las dos últimas victorias de la etapa Arbeloa en el banquillo. Como informamos en SPORT el pasado viernes, Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid y se espera que se anuncie una vez finalizado el proceso electoral.
En el otro bando, el Sevilla de Luis García Plaza se consiguió alejar mucho de la zona de descenso tras remontar al Espanyol y al Villarreal. Seis puntos que lo dejan al borde de la salvación; con una victoria la certificarían matemáticamente. El técnico del equipo andaluz pidió a sus aficionados que volvieran a llenar el estadio para conseguir el objetivo de la temporada.
Horario del Sevilla - Real Madrid
El partido entre Sevilla y Real Madrid se disputa el domingo 17 de mayo de 2026, a partir de las 19:00 horas (horario peninsular español) en el Sánchez-Pizjuán.
Dónde ver el Sevilla - Real Madrid
El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN. Como es habitual, también podrás seguir todo lo que ocurra en el partido a través de SPORT, con la narración en directo, la crónica y las reacciones tras el choque.
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