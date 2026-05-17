Sevilla - Real Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

El Sevilla, renacido

Delante tendrá al Sevilla de Luis García Plaza, que ha devuelto el optimismo a una grada enfurecida por lo sufrido a lo largo de la temporada. Un equipo con problemas en su relación con el juego, pero que está encontrando el camino de la solidez. Viene de sumar nueve puntos de nueve, que le han permitido escapar del infierno y situarse con 43 puntos, cuatro más que los equipos que cierran las plazas de descenso, pero necesita uno para sostener la sonrisa y exhalar un suspiro de alivio.