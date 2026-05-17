En directo
LALIGA EA SPORTS
Sevilla - Real Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Sevilla - Real Madrid de la jornada 37ª de LaLiga EA Sports
El Sevilla, renacido
Delante tendrá al Sevilla de Luis García Plaza, que ha devuelto el optimismo a una grada enfurecida por lo sufrido a lo largo de la temporada. Un equipo con problemas en su relación con el juego, pero que está encontrando el camino de la solidez. Viene de sumar nueve puntos de nueve, que le han permitido escapar del infierno y situarse con 43 puntos, cuatro más que los equipos que cierran las plazas de descenso, pero necesita uno para sostener la sonrisa y exhalar un suspiro de alivio.
Madrid, lío constante
El de esta tarde en Sevilla será el penúltimo partido de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. El técnico blanco ha intentado normalizar lo que está pasando para marcharse en paz, pero lo tiene crudo. Carvajal, Asensio, Carreras, Ceballos, Valverde, Tchouameni, Rudiger, Mbappé… han protagonizado casos hirientes consecuencia de los malos resultados y peor imagen de este tramo decepcionante de final de temporada.
¡Buenas tardes! Arrancamos el directo de la narración del Sevilla - Real Madrid de la penúltima jornada de LaLiga. Los de Arbeloa, en un incendio constante en los últimos días, no se juegan nada, pero los hispalenses quieren certificar ya la permanencia y hacerlo a costa de los blancos sería un plus... ¡Vamos con ellos!
- El Atlético sacude el mercado: la lista de Mateu Alemany para reforzar la plantilla
- Maldini tiene claro el posible sustituto de Lewandowski: 'El Barça acierta intentando ficharle, se adaptaría muy bien al estilo
- La masa salarial que Lewandowski libera del Barça: una cifra que permitirá un gran fichaje
- El pastizal que cobrará Lewandowski en Arabia Saudí por dos temporadas
- Los expertos en fitness ya coinciden: 'Salir a caminar cinco días de la semana una hora, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año
- Ter Stegen se acerca a un destino ideal
- Oficial: Lewandowski se marcha del Barça tras cuatro temporadas
- Xabi Alonso pone el freno al fichaje de Joao Pedro por el Barça