Sevilla - Real Madrid: alineaciones probables de la jornada 37 de LaLiga EA Sports

La temporada se le está haciendo larga al Real Madrid. Los blancos viajarán a Sevilla sin nada en juego, pero con aún dos partidos pendientes. El primero será este domingo a las 19:00h en una jornada con horario unificado. El Madrid no se juega nada, pero su rival puede sentenciar la permanencia en Primera División tras una temporada muy dura.

Los blancos llegan sin la obligación competitiva de ganar el encuentro, pero sí que tienen la obligación moral tras otra mala temporada. No se espera una revolución en el once de Arbeloa; de hecho, el propio técnico salmantino confirmó la titularidad de Kylian Mbappé tras ganar al Oviedo. La suplencia del francés generó una gran polémica tras sus palabras en zona mixta, pero parece que el entrenador blanco seguirá apostando por él en Nervión.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

En el resto del equipo, Arbeloa volverá a apostar por jugadores muy titulares como Bellingham, Vinicius, Tchouaméni o Rüdiger. Las únicas bajas que tendrá el salmantino serán las ya conocidas por lesión de Militao, Güler, Mendy y Rodrygo. Además, Ceballos se volverá a quedar fuera por decisión técnica. En cambio, Luis García Plaza solo tendrá las bajas de Manu Bueno y Marcao.

Los blancos quieren terminar el curso de la mejor manera y buscar las dos últimas victorias de la etapa Arbeloa en el banquillo. Como informamos en SPORT el pasado viernes, Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid y se espera que se anuncie una vez finalizado el proceso electoral.

Alineaciones probables del Sevilla - Real Madrid

El once del Sevilla: Vlachodimos; Suazo, Kike Salas, Castrín, Carmona; Oso, Gudelj, Agoume, Vargas; Adamas, Maupay.

El once del Real Madrid: Courtois; Fran García, Huijsen, Rüdiger, Trent; Thiago, Tchouaméni, Bellingham; Vinicius, Mbappé, Brahim.