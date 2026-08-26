"Sergio Martínez tiene dudas con el Real Madrid"

El futuro de Sergio Martínez sigue sin estar resuelto. El joven futbolista del Racing, una de las grandes irrupciones del conjunto cántabro, está en el punto de mira del Real Madrid, que ya se ha movido para intentar cerrar su incorporación. El club blanco ve en el centrocampista de 19 años una apuesta de futuro y busca fórmulas para acometer el pago. Su futuro inmediato pasaría por el Castilla, una posibilidad que ya ha generado críticas hacia el jugador.

La operación, sin embargo, todavía no está cerrada. Chema Aragón, director deportivo del Racing, reconoció durante la presentación de Iván Martín que Sergio está meditando qué hacer ante la propuesta madridista. El dirigente puso sobre la mesa los dos escenarios que tiene el futbolista: dar el salto al Real Madrid o continuar en Santander, donde tendría un papel protagonista.

"Sergio Martínez es racinguista hasta la médula. Se lo he dicho al Real Madrid, quienes se asombran porque parece que no quiere ir. Tiene dudas. Está el Madrid, pero también el Racing. No es una cuestión económica, es una cuestión de espacio. Si le garantizáramos ser titular aquí, no cambiaría nunca. Pero vienen con todo y el chico está en una fase de meditar la situación", afirmó.

Aragón explicó que el joven continúa trabajando con normalidad pese al ruido generado alrededor de su futuro y destacó su rendimiento durante los últimos entrenamientos: "Está entrenando muy bien y la semana pasada todavía mejor. Ha hecho un cambio y da gusto verlo. El exterior tiene influencia con 19 años, pero sé cuál era su situación cuando llegué".

El Racing quiere retenerle

El director deportivo también dejó clara la postura del Racing para este tramo final del mercado. El club cántabro quiere mantener a sus principales piezas y reforzar la plantilla para afrontar su regreso a Primera. "Estamos defendiendo el fuerte. Estamos comprando futbolistas y no vendiendo. Tenemos una propiedad con la que hay que estar tranquilos. Estamos intentando ser más fuertes el 3 de septiembre", declaró.

El futuro de Sergio ya forma parte de las decisiones pendientes en Santander. Aragón explicó que el Racing lleva semanas trabajando en diferentes operaciones y que ahora la situación del joven centrocampista se ha incorporado a la ecuación.

Sergio Martínez, durante el partido ante el Getafe. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Empezamos a hablar el 2 de junio y tuvimos que esperar más tiempo del que nos hubiera gustado. Siguen estando abiertas las primeras opciones, todavía estamos con las posibles salidas de los que tenemos y ahora también entra en la ecuación Sergio", expresó.

La decisión está ahora en manos del futbolista. El Real Madrid aprieta para hacerse con una de las grandes promesas del Racing, pero el conjunto cántabro intenta convencerle de que seguir en Santander y tener minutos en Primera puede ser la mejor opción para su desarrollo.