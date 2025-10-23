Sergi Barjuán, exjugador del Barça: "Vinicius no es un ejemplo para los niños"

Siguen las críticas a Vinicius Jr. tras su encuentro en Getafe. El brasileño fue el gran protagonista para bien y para mal del encuentro, provocando dos expulsiones al conjunto azulón cuando el encuentro estaba muy igualado. Ante la Juventus, Vini hizo la jugada del único tanto blanco antes de recibir al FC Barcelona en el Clásico que se jugará en el Santiago Bernabéu.

Sergi Barjuán, exjugador y entrenador interino del FC Barcelona, fue uno de esos críticos acusando a Vinicius de que su comportamiento no es el adecuado para los niños.

"Es un gran jugador, pero creo que su comportamiento no es un buen ejemplo para los niños. Y esto lo tenemos que tener presente. Para los jóvenes, ver a Vinicius lo bueno que es y cómo se pierde, creo que no es bueno", explicó en el Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario cuya recaudación se destinará a la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar y en el que participaron exjugadores del Real Madrid y del Barça.

El de Barcelona tampoco dudó en contestar sobre el asunto de las últimas semanas en el fútbol español: el Villarreal - FC Barcelona que se iba a jugar en Miami. LaLiga lo anunció oficialmente, pero finalmente el partido se jugará en La Cerámica tras las numerosas protestas que se han producido en la jornada de Primera División.

"No te puedo hablar mucho. No estoy dentro. Cada uno ha actuado como ha visto necesario en cada momento. Sin saber lo que se ha cocido dentro, no lo puedo valorar. Pero la Supercopa de España se juega fuera de España; creo que al final estás dentro de un circo. O te apartas o estás dentro. Si te apartas tú mismo y si te quedas, tienes que aceptar cosas", afirmó.

Barjuán dejó clara su opinión sobre el encuentro en Miami y referenció las palabras de Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, para explicar su posición.