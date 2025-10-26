Así será el palco dónde Flick verá el Clásico en el Bernabéu

El Barça se enfrenta al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada este domingo. El Santiago Bernabéu será el escenario de un encuentro que apunta a ser decisivo en el devenir de la competición doméstica. Los tres puntos y el liderato de la Liga están en juego, pero el partido esconde otros muchos alicientes.

El equipo de la Ciudad Condal tendrá que jugar ante su gran rival sin la presencia de Hansi Flick, al menos sobre el césped. El técnico alemán fue expulsado de manera polémica ante el Girona y, a pesar de los recursos que ha presentado el Barça, finalmente el entrenador tendrá que cumplir la sanción.

En su lugar hoy estará en el banquillo Marcus Sorg, segundo entrenador que llegó de la mano de Flick al club. "Es un orgullo dirigir al equipo, aunque siempre estoy en el banquillo. Que no esté Hansi se nota, es una desventaja porque da seguridad a los jugadores, ellos confían en él, pero lo gestionaremos, como las bajas que tenemos de jugadores. Yo he estado como siempre, positivo, de buen humor, motivado. Es lo que necesitamos", explicó ayer en rueda de prensa.

Hansi Flick, preparado para vivir el clásico en la grada / SPORT

A pesar de no poder estar a pie de campo, Flick estará presente en el estadio y verá el partido desde una de las cabinas que se encuentra en la zona más alta del Santiago Bernabéu, situada en área de prensa. Una posición en la que se ha podido ver al técnico más de una hora antes del partido.

Desde allí, el técnico tendrá que comunicarse con su cuerpo técnico para dar instrucciones. Si bien es una situación negativa, la posición privilegiada de Flick le permitirá ver el encuentro y la situación táctica con mayor claridad amplitud.

Sin ir más lejos, en las últimas semanas ya se hizo viral el hábito que tomó Luis Enrique de ver la primera parte de algunos partidos desde la grada y la segunda desde el césped. "Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Puedo controlarlo todo. Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego", afirmó tras hacerlo en Champions ante la Atalanta.