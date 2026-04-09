Una semana de vida para el Real Madrid

El Real Madrid de Arbeloa ha lavado la cara de su fútbol pero no ha mejorado sus resultados. Los blancos tienen siete días por delante para evitar otra temporada en blanco, la segunda consecutiva, lo que confirmaría el fracaso de este proyecto que quiere liderar Mbappé, al que no le da con sus goles e individualismo.

En manos del Barça

El madridismo se está acostumbrando a vivir de la fe y no de realidades. En la Liga, como el año pasado, ha ido de más a menos para acabar cediendo ante la regularidad del Barcelona. Los de Flick llevan siete puntos de diferencia a los de Arbeloa con 24 por jugarse.

El título depende claramente del equipo azulgrana, que hace un año a estas alturas era también líder con cuatro puntos de ventaja, tres menos que en la actualidad. El Barça no falló y mantuvo esa diferencia de cuatro puntos hasta el Clásico jugado en el Estadio Olímpico Lluis Companys. Fue en la jornada 35 cuando decidió el título ganando 4-3 para cantar el alirón.

El futuro de Arbeloa cada vez más oscuro / EP

Hasta el Clásico del 10 de mayo en el Nou Camp, los de Flick reciben al Espanyol y al Celta, y visitan Getafe y Pamplona. Los madridistas, por su parte, reciben al Girona y Alavés, para jugar en campo del Betis y del Espanyol. Serán 12 puntos clave para decidir el título.

Trayectos similares

Por último, el Real Madrid lo tiene muy complicado en la Champions tras perder 1-2 el partido de ida de cuartos de final contra el Bayern. Parece repetir el trayecto del año pasado ante el Arsenal, contra el que cayó eliminado en la misma fase tras perder en Londres 3-0 y en el Bernabéu 1-2 el 14 de abril.

Los blancos calcan el camino de hace un año en ambas competiciones. En la Liga, vuelven a depender del Barcelona, que mucho se tiene que equivocar para no llevarse el título. Y en la Champions, cambia al Arsenal por el Bayern. El 10 de mayo de 2025 se quedaba sin Liga ni Champions y su único objetivo era el Mundial de Clubes. Pero acabó igual de mal: goleados por el PSG en cuartos de final (4-0).