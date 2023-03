Semana de reflexión antes del Espanyol, Liverpool y Clásico

Es la primera vez que Ancelotti podrá trabajar desde enero sin un partido entre semana, que le dejará descansar y ensayar sobre el terreno El calendario ha expuesto al italiano que ha tenido que preparar con un margen límite de 82 horas entre partido y partido y sus consecuencias

Carlo Ancelotti podrá trabajar por primera vez una semana entera desde que empezó 2023 sin un partido entre semana. No debe valer de excusa que se agarre a ello para justificar los bandazos que está dando el Real Madrid desde entonces, porque la gestión que ha hecho de la plantilla está en entredicho pese a las lesiones y contratiempos físicos de algunos jugadores. Además de tener una plantilla corta, 23 jugadores, ha sobrexpuesto a sus titulares por mucho que quiera escurrir el bulto diciendo que no tiene once fijos, pero que el madridismo recita de memoria en los 15 meses que lleva al frente del equipo.

Los blancos tienen tres compromisos claves antes del parón de selecciones que empezará el 20 de marzo. Recibe el sábado (14,00 horas) al Espanyol, ante el que no puede permitirse otro traspié tras dejarse cuatro de los últimos seis puntos en la Liga (empates en el derbi y ante el Betis). Después, recibe al Liverpool en la Champions para confirmar el 2-5 de la ida (miércoles 21,00 h.). Los ‘reds’ vienen enfurecidos tras meterle un 7-0 espectacular al United y con la intención de pelear la eliminatoria hasta el último suspiro. Y la semana acaba con el Clásico en el Nou Camp, (domingo 19, 21,00 h.) donde puede quedar sentenciada la Liga si el Barça vuelve a ganar.

CALENDARIO APRETADO SIN RACIONALIZAR

El equipo madridista ha vuelto a entrenarse hoy para preparar lo que le viene. Ancelotti espera recuperar a Mendy en la banda izquierda, el único especialista en ese puesto y que ha cubierto con parches (Alaba, Rudiger, Nacho, Camavinga…). El italiano no ha quiso reforzar la posición en el mercado de invierno recuperando a Fran García, pese al ofrecimiento del club. Otro dato en contra de esa gestión que el club cuestiona. Tiene cuatro días para trabajar aspectos tácticos que no ha podido hacer por un calendario que no ha querido racionalizar por su fijación de “poner el mejor equipo” según sus preferencias y no por el rendimiento puntual de cada jugador.

El objetivo está claro, levantar el vuelo después de una primera parte de temporada notable antes del parón del Mundial, en la que de 21 partidos perdió dos y empató tres, con 16 victorias, con un porcentaje del 80,95% de los puntos en juego. En la segunda etapa llegó el bajón y en menos partidos disputados, 19, el rendimiento en ese porcentaje de puntos en juego ha caído un 16,04%, al ganar el 64,91% de los disputados. Un peaje demasiado llamativo pese a estar en su derecho de justificarlo aduciendo que ha tenido un margen límite de 82 horas de media para preparar cada uno de esos 19 partidos desde que empezó el año y que en esa franja lo máximo que ha podido hacer es mimar el estado físico de cada jugador.