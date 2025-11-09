Semana grande para Iñigo Pérez tras la polémica: “Hemos estresado al Madrid”

Después de la victoria de su Rayo Vallecano con remontada y espantada en la Conference League frente al Lech Poznan, Iñigo Pérez completó su 'semana grande' frenando a otro 'gigante' en Vallecas, esta vez el Real Madrid (0-0).

Tras arañar una igualada al Barça (1-1) en la tercera jornada de LaLiga, el Rayo este domingo frenó al equipo de un Xabi Alonso cada vez más cuestionado. Tras una semana polémica para él pese a los buenos resultados, le tocó al técnico rayista, que esta vez sí atendió a los medios de comunicación, saborear los buenos resultados pese a la exigencia de jugar dos partidos en una semana. "Hemos intentado hacer algo diferente contra el Barcelona y el Madrid porque en equidad de escenarios pensados, tenemos las de perder", comentó Iñigo Pérez. "Alterar situaciones para que ellos les cueste pensar, eso les genera estrés y lo hemos intentado".

Iñigo quiso compartir el éxito con sus jugadores, intentando zanjar la crisis de esta semana, asegurando: "Pero sin tener estos jugadores tan inteligentes y capaces de ejecutar planes sin apenas tiempo de preparación... podría haber salido mal. Por eso por supuesto ellos siempre están por delante".

Pérez aseguró que no hay enfrentamiento con Ivan Balliu ni con el club. "No había mucho recorrido, lo dije. Si hubiera con Iván una relación difícil o a suavizar lo diría, no quiero que dudéis de mí. Siento el apoyo de la afición, pero me gusta entrar y bajar pulsaciones y pensar tranquilamente en el partido".

Aunque algunos ya quieren situar al Rayo Vallecano junto a los clubes más potentes, el entrenador del Rayo enfrió las expectativas pero sin perder la cara a ningún rival. "Tenemos que querer ganar a todos. El año pasado ganamos a los de nuestra Liga y tenemos el reto de ganar a los mejores. Hoy la portería a cero tiene un valor enorme, eso sí, porque sientes que te pueden hacer gol en cada ocasión, aunque sea uno contra tres. Lo has visto muchas veces por la tele. Esta portería a cero tiene un valor añadido", concluyó.