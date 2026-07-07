Semana clave en el fichaje de Bastoni

El Real Madrid arrancará la pretemporada el próximo lunes a las órdenes de José Mourinho. El entrenador portugués quiere saber lo antes posible la plantilla de la que va a disponer. Ha pedido dos refuerzos más, un defensa central y un centrocampista. La lista de objetivos para el medio del campo sigue abierta, mientras que Alessandro Bastoni sería el elegido para completar la defensa junto a los recién llegados Konaté, Dumfries y Cucurella.

El precio

El club blanco negociará esta semana con el Inter de Milán el posible traspaso del jugador italiano, según Fabio Gatto, especialista del mercado en Italia. El objetivo es preguntar al Inter de Milán si está dispuesto a negociar la salida de su jugador, en caso afirmativo, solicitaría el precio en el que tasa el traspaso para iniciar la negociación con la idea de cerrarlo lo antes posible.

A favor, que el jugador quiere cambiar de aires y abandonar el Inter. Su objetivo sería fichar por el Real Madrid, según han confirmado varios medios italianos. Ante el interés por su fichaje, el club transalpino ha intentado ampliarle el contrato, que termina en 2028, con una subida salarial. Sin embargo, Bastoni ha rechazado la propuesta así como la opción de ser traspasado a otros equipos interesados en su fichaje como el Barcelona.

Alessandro Bastoni celebra un gol con la camiseta del Inter de Milán / Inter

El Madrid busca un central zurdo para completar la línea, los otros cuatro que tiene son diestros. Bastoni, 27 años y 1,90 de estatura, cumple el perfil que necesitan. El precio en el que habría tasado el Inter su venta es de 65 millones de euros, su valor actual de mercado, aunque la temporada pasada alcanzó los 80.

Doce defensas

Si los blancos cierran la operación tendrían que aligerar la defensa. Tiene once zagueros: dos laterales derechos, cuatro izquierdos y cinco centrales. Con la supuesta llegada de Bastoni, ampliaría a doce la lista y a seis la de centrales: Militao, Rudiger, Konaté, Huijsen y Asencio. Mourinho tendría 27 jugadores en la plantilla, por lo que tendrían que salir un central y un lateral izquierdo.

Fran García tiene todas las papeletas para ser el descarte del carril izquierdo, mientras que Asencio sería el que tendría que dejar su sitio al italiano. Los dos canteranos serían traspasados a la baja, aunque el Real Madrid podría incluir una cláusula de recompra, sobre todo en el caso del canario. Asencio tiene 23 años y contrato hasta 2031, mientras que Fran ha cumplirá los 28 en agosto y compromiso hasta el próximo verano.