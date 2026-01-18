Los seis motivos de los pitos del Bernabéu a Florentino Pérez

Florentino Pérez echó a Xabi Alonso y puso al ‘espartano’ Arbeloa de parapeto, pero nada ha cambiado, todo sigue igual o peor. El Bernabéu estalló contra el equipo, algunos jugadores, y el presidente, que acumula motivos para que su afición se revuelva contra él con pitos y algunas pancartas en la grada pidiendo su dimisión. Hay seis motivos destacables de un dirigente que gestiona mejor que nadie la economía del club, pero no la política y la parcela deportiva.

1.- Peleado con el mundo

Su gestión pasa por cumplir sus objetivos y lo hace frontalmente. Si para conseguirlos tiene que plantear enfrentamientos, no los rehúye aunque lo hace desde la trinchera, utilizando al club de portavoz para desafiar a quien haga falta. Solo da la cara en las Asambleas, en las que tiene que ganarse el favor de los compromisarios. Tiene batallas abiertas con la UEFA por la Superliga; con la RFEF por su política de compadreo; con la LFP contra la gestión de Javier Tebas, y con los árbitros por una estructura obsoleta e investigada por la justicia….

2.-Campaña anti arbitral

Los videos de Real Madrid Televisión molesta incluso al madridismo. Una afición que aprueba la condena y persecución del ‘caso Negreira’, pero consideran perjudicial esa insistencia. Está bien hacer denuncias puntuales, pero esa terquedad empieza a cansar. Da pie a confundirla con una manera de justificar sus malos resultados deportivos. No hacen bien a la imagen del club y pone al equipo en la diana de un colectivo dolido y humano.

3.-Sin dirección deportiva

Está bajo sospecha carecer de una estructura profesional de técnicos vistos los proyectos descompensados de los últimos años. Los fichajes los decide Florentino Pérez tras reuniones con su ‘sanedrín’ interno formado por el Director General, José Ángel Sánchez, y su jefe de scouting, el brasileño Juni Calafat. Escucha la opinión del entrenador de turno, pero rara vez atiende sus peticiones.

4.-Cesar a Xabi Alonso

Xabi Alonso se sentó en el banquillo del Santiago Bernabéu 12 partidos, y nunca la grada le reprochó nada. Al contrario, tenía fe en su apuesta y esperanza en que impusiese una idea futbolística que se acercara a la que Flick ha establecido en el Barcelona. Pero no le dejaron y el presidente decidió cesarlo sin el beneficio de la duda. Nunca le respaldó pese a que fue él quien lo eligió para guiar al equipo como relevo de Ancelotti.

Florentino Perez y Xabi Alonso / Efe

5.-Condescendencia galáctica

Los jugadores son intocables para Florentino Pérez. Los mima en exceso y promueve que los entrenadores ponga a los más relevantes, esos que venden más camisetas y entradas y atraen a las marcas publicitarias. Los mira con el símbolo del dólar en la retina y no valora si rinden más o menos en el campo. Eso le llevó a dimitir en la primera etapa y ahora vuelve a caer en la misma dinámica.

6.-Proyectos desequilibrados

Otra temporada más en el que el proyecto deportivo se le cae de las manos al Real Madrid. Faltan centrocampistas constructivos, sobran delanteros y medias puntas y el cuerpo médico está bajo sospechas después de tres años de constantes lesiones sin un plan para frenarlo. El año pasado faltaban defensas. Y el anterior iba justo de delanteros. Cada año hay alguna carencia.