Los seis motivos que degradan a Vinícius

La situación de Vinícius Júnior no pasa inadvertida para la afición del Real Madrid, que ve como se aleja cada vez más de su nivel. Ha pasado de liderar al equipo hace dos temporadas, a sospechoso habitual por uno u otro motivo. Pero hay seis causas que llaman la atención y que le degradan pese a que nadie duda de que cuando quiere es un futbolista diferencial. Pero solo cuando quiere.

Mbappé, Balón de Oro y Arabia

Todo empezó a torcerse para el brasileño con la llegada de Mbappé. Se llevan bien e incluso han acabado conectando sobre el césped. El problema es que un equipo top no puede tener dos jugadores liberados de defender. El brasileño tenía la exclusividad hasta que llegó el de Bondy, que está demostrando ser más efectivo que él en esa pugna por liderar el ataque y ahorrarse esfuerzos en defensa.

El brasileño quedó muy tocado tras la frustración que supuso no ganar el Balón de Oro. Un trofeo que ambicionaba para elevar un ego que no tiene límites. Un revés que ha afectado a su rendimiento con un bajón futbolístico. A eso se suma sus flirteos con el fútbol árabe. Hablando en persona su posible salto a un equipo saudí y todo a la cara del Real Madrid y de una afición a la que no gustó su desfachatez.

Renovación, racismo y carácter

Una situación que ha utilizado para exigir una subida salarial a cambio de una ampliación de contrato. Está echando un pulso al club intentando romper los límites fijados por Florentino Pérez, en esa pulcritud económica que marca la gestión del empresario madrileño. Quiere ganar más que nadie, pero su rendimiento es irregular e incluso caprichoso. La afición tampoco aprueba ese enfrentamiento e incluso sectores del madridismo piden que lo traspasen y que tanta paz lleve como descanso deje.

Son factores que se unen a los que ya arrastraba, como su justa cruzada contra el racismo. Le apoyan pero también le piden que temple gaitas, que aparque ese carácter hostil contra rivales y árbitros que alimentan no solo la animadversión contra su figura sino que arrastra a sus compañeros, al club y hasta al escudo para llevarlo a lo alto del ránking del equipo más antipático de la competición.