Los seis motivos que alargan la crisis del Real Madrid

Nadie duda de que el Real Madrid tiene una plantilla de calidad, con jugadores de prestigio y experiencia, pero que llevan dos años estrellándose. Los errores se repiten y el club no reacciona, quizá seas el único al que el árbol le impida ver el bosque. Ese que señala un problema en la estructura deportiva que el club avala, en la que mandan las jerarquías por encima del rendimiento.

Sin líderes y Mbappé-Vinícius

El primer factor que perjudica la consolidación del juego madridista es la ausencia de jugadores que lideren el juego creativo. Tiene perfiles avanzados como Güler o Bellingham, pero le falta directores de juego que marquen las pautas desde atrás. Desde las salidas de Kroos y Modric el Madrid se ha quedado huérfano en esa faceta, reemplazados por jugadores de corte defensivo, buenos escuderos de arquitectos como erán el alemán o el croata.

El segundo problema es juntar en ataque a dos jugadores que rompen la armonía colectiva. Vinícius y Mbappé compiten entre ellos. Lejos de solaparse, se aleja el uno del otro en su afán de decidir las acciones ofensivas. Este Madrid se desengancha en ataque cuando ellos entran en acción; y sin balón, defiende con dos jugadores menos. Un problema que lleva dos años repitiéndose.

Quién mandan y los fichajes

El tercer motivo de la crisis sin final en la que está inmerso el Real Madrid es que mandan los jugadores. La figura del entrenador es simbólica. Se hace lo que ellos quieren. Ancelotti lo vivió en su primera etapa y rectificó en la segunda. Xabi Alonso lo ha experimentado en los siete meses que duró en el banquillo y Arbeloa está al servicio de lo que quieren los pesos pesados, siempre protegidos por el club.

Sin Kroos, el fútbol del Madrid no fluye ni funcionan las decisiones de Florentino Pérez / EFE

Otra cuestión es si el Madrid acierta o no con los fichajes. Salvo Huijsen, un central de futuro que necesita consolidarse, los otros cuatro refuerzos no mejoran lo que había. Trent y Carreras defraudan. El inglés tiene margen de mejora conocida su trayectoria, pero el gallego no tiene nivel para ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid. El que más desilusiona es Mastantuono, que no ha aportado nada. En el club esperan que sea debido a su juventud, pero su nivel no responde al esperado.

Identidad y Florentino Pérez

Todos estos motivos han llevado a que el Real Madrid haya perdido su identidad. Esa que le hacía un equipo ganador en la última década a base de ambición, responsabilidad, lucha y compromiso. Este Madrid es perezoso, conformista, insolidario, egoísta y egocéntrico. Se ha acostumbrado a perder jugando mal y no tiene visos de mejora con el núcleo duro que manda en el vestuario.

El madridismo está harto y empieza a señalar a Florentino Pérez como principal responsable de la deriva deportiva del equipo. Insiste en que tiene una buena plantilla, y alimenta con su apoyo a las individualidades por encima del colectivo. El presidente lo mide todo con el retorno económico, pero la ausencia de espectáculo y resultados hacen mella en una afición que empieza a abandonar al equipo.