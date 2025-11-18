Un sector directivo del Madrid abandona a Xabi Alonso

Empatar el último partido ante el Rayo Vallecano en vísperas del parón de selecciones y dejando una pobre impresión, ha favorecido las voces de los críticos contra la gestión de Xabi Alonso, empezando desde dentro del Real Madrid, donde un sector directivo ya se posiciona en contra de su trabajo aduciendo que no es capaz de ganarse al vestuario.

Es cierto que la última palabra la tiene Florentino Pérez, que mantiene intacto el margen de confianza con el entrenador vasco, pero también que cuando el ruido empieza en casa, acaba calando. “Hay nervios con Xabi Alonso”, aseguraba Inda en ‘El Chiringuito’, confirmando que en el club ya no van todos en el mismo barco del tolosarra.

Ancelotti

Xabi cumple seis meses al frente del equipo. Ha dirigido 22 partidos, de los que ha perdido tres ante rivales que entran en los cálculos de cualquier equipo: PSG, At. Madrid y Liverpool. Es líder de la Liga y está entre los ocho primeros de la clasificación de la Champions. Está cumpliendo los objetivos deportivos, pero creen que cojea en la administración del grupo.

Carlo Ancelotti era un excelente embajador del club. El mejor portavoz que blindaba al vestuario, aunque a veces ponía a cada cual en su sitio, y defendía como nadie la imagen del Real Madrid. Iba más allá de sus funciones como entrenador, aunque en el banquillo se limitaba a confiar en los buenos y dar consignas genéricas pero respetando la libertad creativa de las estrellas.

Ruido en el vestuario

Xabi Alonso tiene otro método y poca experiencia. Se ha encontrado nada más llegar a un grupo de intocables. Su encontronazo con Vinícius ha enrarecido el ambienten, y el ruido que sale del vestuario es aprovechado por los detractores internos. Tiene personalidad, pero ha rebajado su discurso en las últimas comparecencias públicas para apaciguar tensiones y no dar recorrido a las especulaciones.

El técnico madridista quiere centrarse única y exclusivamente en su trabajo, pero le está costando arrancar el compromiso de algunas vacas sagradas, más centradas en sí mismas que en el beneficio del grupo. Si el primer movimiento que hizo con Vinícius se ha vuelto contra él, las opciones de convencer al grupo disminuyen y más si tiene críticos internos que fortalecen a los disidentes de la plantilla.