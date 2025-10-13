El secreto de Mbappé: un cambio físico para volver a volar

El pasado 19 de junio, el Real Madrid emitió un comunicado oficial con un parte médico que puso en vilo a todo el madridismo. "Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento", explicaba el conjunto blanco en su web.

Tras unas horas ingresado, el jugador francés recibió el alta, pero estuvo semanas alejado de los terrenos de juego debido a las consecuencias de la enfermedad. No volvió a disputar un partido oficial hasta el 1 de julio, cuando jugó unos minutos ante la Juventus en el Mundial de Clubes.

Mbappé fue protagonista de algunas imágenes muy llamativas durante el proceso de recuperación. Debido a la deshidratación derivada de la gastroenteritis, el futbolista perdió varios kilos. Un cambio físico impactante que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Mbappé celebra un gol con el Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Han pasado ya varios meses desde aquello, pero el propio jugador se ha encargado de confirmar que no ha recuperado todo el peso que perdió. "Estuve enfermo y perdí muchísimo, unos siete kilos, pero he recuperado dos o tres. Peso menos que el año pasado", recalcó ante las preguntas de Jorge Valdano en Movistar+, quien afirmó verle mucho más fino.

La realidad es que, más allá de la enfermedad, parece que el plan físico del Real Madrid con Mbappé también buscaba una reducción de peso con el fin de ganar agilidad. Un cambio de apenas 4 o 5 kilos que, sin embargo, ha tenido un impacto notable en el rendimiento del futbolista.

Durante su primer curso en el conjunto madridista, se pudo ver un Mbappé veloz como siempre y letal cara a puerta, firmando unos números espectaculares. Sin embargo, tanto la pasada temporada como las últimas en el PSG, la sensación de que había perdido algo de agilidad era patente.

El Mbappé que estamos viendo desde el inicio del presente curso es bastante diferente, si bien en este aspecto no se puede obviar su adaptación al equipo tras una temporada completa. Mbappé mantiene su característica musculatura, con un marcado tren inferior que le da una potencia en arrancada casi imposible de igualar, pero parece haber recuperado finura en sus movimientos.

Se puede ver en varios aspectos de su juego, especialmente cuando encara a rivales y desborda por habilidad, no solo por potencia, pero también en sus primeros toques en zonas interiores y en sus giros con y sin balón. Su gol con Francia ante Azerbaiyán es el último ejemplo de un futbolista que ha recuperado parte de su chispa y agilidad.

El delantero que vemos ahora sobre el césped recuerda en ocasiones al que deslumbró en el Mónaco y en el Mundial de 2018 con Francia, cuando parecía volar sobre el campo. La gastroenteritis marcó el punto de partida, pero parece evidente que tanto el Madrid como el propio Mbappé han cambiado algunos aspectos importantes a nivel físico para que el jugador esté más cerca de su mejor versión. Tocará esperar para ver si ocurre algo similar con Jude Bellingham, que también perdió ligereza y elasticidad en sus movimientos desde su llegada al Madrid