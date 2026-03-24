Schlotterbeck toma la decisión definitiva sobre su futuro: ya hay acuerdo

Nico Schlotterbeck ha despejado ya las dudas sobre su futuro que han mantenido en vilo al Borussia Dortmund y a varios equipos que le estaban siguiendo detenidamente. El central zurdo seguirá, al menos, un año más en el club alemán tras llegar prácticamente a un acuerdo de renovación y ampliación de su contrato hasta el 2031. El Dortmund ha accedido finalmente a introducir una cláusula de salida, que quedará vigente a partir del verano del 2027 y que facilitaría su marcha en el caso de que Schlotterbeck recibiera una oferta importante de algún club europeo.

No ha sido una negociación sencilla porque Schlotterbeck era uno de los centrales zurdos más cotizados. El Borussia Dortmund lleva prácticamente un año de negociaciones con el futbolista hasta conseguir un acuerdo que deja satisfechos a todas las partes. El internacional alemán fue ofrecido al Barça a principios de temporada y una parte del cuerpo técnico estaba por la labor de intentar su fichaje. Pese a todo, ni Hansi Flick y, sobre todo, Deco, veían al alemán como un defensa prioritario por sus características de juego.

El Madrid también preguntó por Schlotterbeck este mes de enero, pero los blancos se han decantado por declinar su llegada tras priorizar otras opciones, mientras que el Bayern de Múnich también lo había descartado. Y eso que este verano, el central podría haber salido al mercado por menos de 40 millones de euros al quedar solo un año de contrato.

El agente del jugador, Matthias Sammer, ya reveló en 'Bild' hace solo unos días que estaba absolutamente convencido de que Schlotterbeck se iba a quedar en el Borussia Dortmund, dónde es uno de los grandes referentes del club y del equipo. La falta de propuestas contundentes en un año en dónde hay varios centrales zurdos de nivel en el mercado le ha llevado a tomar la decisión, aunque no se descarta que en el futuro pueda abandonar Dortmund.