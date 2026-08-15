Schalke 04 - Real Madrid: horario y dónde ver gratis el amistoso por TV, online y en directo

El Real Madrid de Mourinho disputará, si no hay cambios de última hora, su último partido de pretemporada este domingo ante el Schalke 04. Los blancos visitarán Gelsenkirchen para enfrentarse al conjunto alemán en el Veltins-Arena, en la última prueba antes de viajar a Barcelona para arrancar LaLiga EA Sports frente al RCD Espanyol.

El técnico portugués tendrá grandes noticias en este desplazamiento, ya que podrá contar por primera vez con sus dos grandes fichajes del verano. Cucurella y Diomandé viajarán con el resto de la expedición y debutarán como jugadores del Real Madrid. El conjunto blanco ha desembolsado cerca de 200 millones de euros entre ambos futbolistas. También debutará Konaté, otra de las incorporaciones de este mercado.

Además de los nuevos fichajes, Mourinho recuperará a varios jugadores importantes. Mbappé, Bellingham y Courtois estarán a disposición del técnico después de haberse incorporado más tarde a los entrenamientos al haber llegado lejos en el Mundial. El portugués podrá, por tanto, acercarse por primera vez al equipo que tiene en mente para el inicio de la competición oficial.

Marc Cucurella, en sus primeros entrenamientos como jugador del Madrid / Real Madrid

Mourinho sabía desde el principio que su equipo necesitaba muchos partidos y horas de entrenamiento para asimilar sus conceptos después de una temporada pasada desastrosa. El técnico es consciente de que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero el Madrid ha ido avanzando durante estas semanas. El duelo ante el Schalke será el sexto amistoso de los blancos este verano, después de las dos victorias a puerta cerrada ante Alcorcón y Leganés, el empate frente a la Fiorentina y los triunfos ante el Ferencvaros y el Deportivo de A Coruña.

Los alemanes serán, salvo sorpresa, el último rival de la pretemporada madridista. Aunque en Madrid hay quien considera que el equipo todavía necesita más rodaje, Mourinho tendrá en Gelsenkirchen la última oportunidad para realizar pruebas antes de que llegue la hora de la verdad. A partir de ese momento, ya no habrá margen para los experimentos: el Real Madrid deberá demostrar en competición oficial si la revolución emprendida este verano es suficiente para devolver al equipo a la pelea por todos los títulos.

La convocatoria de Mourinho:

Porteros: Courtois, Lunin e Illia.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero y Alexis Ciria.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.

¿A qué hora es el Schalke 04 - Real Madrid de pretemporada?

El partido entre Schalke 04 y Real Madrid de pretemporada se disputará este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Veltins-Arena en Gelsenkirchen y será el último partido de preparación de los blancos antes del inicio de la Liga.

¿Dónde ver el Schalke 04 - Real Madrid de pretemporada por TV y online?

En España, el partido entre Schalke 04 y Real Madrid de pretemporada se podrá ver en directo y gratis a través de Real Madrid TV, RM Play y La1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre el Schalke y el Real Madrid, con la crónica y el resultado, además de las mejores reacciones y declaraciones de los protagonistas.