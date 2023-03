La sarcástica charla en el banquillo del Madrid sobre el tiempo añadido ante el Espanyol

Vinicius no daba crédito: "Ahora cinco minutos porque no lo necesitamos, si necesitamos, tres minutos, seguro" Kroos tampoco lo entendía: "Pero no ha pasado nada en la segunda parte, ni gol ni nada"

Jorge Figueroa Vázquez fue el colegiado del Real Madrid-Espanyol del pasado sábado en un partido en el que alargó la segunda parte con cinco minutos sobre el tiempo reglamentario cuando en la primera mitad no añadió más tiempo.

Las cámaras de DAZN recogieron la curiosa conversación que mantuvieron Kroos y Vinicius en el banquillo del Real Madrid cuando el partido ante el Espanyol estaba en su fase terminal.

Vinicius empezó diciendo: "Ahora cinco minutos porque no lo necesitamos, cinco minutos porque no lo necesitamos, seguro". Y dirigiéndose a Kroos, exclamó: "¿Has visto?. Cinco minutos. Increíble". Y volvió a decir que le parecía "increíble. Porque no lo necesitamos, si necesitamos, tres minutos". Y repitió otra vez: "Increíble".

Intervino entonces Kroos: "Pero no ha pasado nada en la segunda parte, ni gol ni nada". Y Vinicius, que parecía indignado, se lamentaba. "Increíble, siempre es así".