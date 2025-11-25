Sarabia insiste en que es falta de Vinicius a Iñaki Peña

La polémica final en el partido entre Elche y Real Madrid perdura dos días después. Los ilicitanos consideran que Vinicius hizo falta a Iñaki Peña en la jugada anterior al gol de Bellingham que supuso el empate a dos, mientras que los blancos lo ven como un lance del juego. Eder Sarabia, que terminó el encuentro visiblemente enfadado, ha insistido en que el tanto no debió subir al marcador.

El entrenador del Elche ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X (Twitter), en el que ha reiterado su malestar con el colectivo arbitral por no señalar falta en la jugada del segundo gol del Real Madrid. "Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la 'voluntariedad/intencionalidad' se sacó del reglamento (salvo para las manos)", empezó diciendo el técnico en su 'tweet'.

Sarabia ha reconocido que Vinicius no tenía intención de golpear a Iñaki Peña, pero eso no exculpa al brasileño de cometer la infracción. "Por lo tanto, el hecho de ser una acción 'fortuita' no es un argumento correcto para decidir si es infracción o no", prosiguió el entrenador bilbaíno en su mensaje.

Al término del encuentro entre el Elche y el Real Madrid, Sarabia ya mostró su malestar con la decisión del árbitro. "No estoy nada contento. Ya les he dicho a mis jugadores que estaba jodido y ahora que he visto las acciones determinantes estoy más jodido aún. La jugada de Vinicius, ya habéis visto cómo tiene la cara. Iñaki dice que es un lance del juego. No ha visto la jugada. Él despeja y Vinicius le pega la patada. Y esa misma jugada viene de una falta que no es", criticó el entrenador de 44 años.

Asimismo, Iñaki Peña, aunque inicialmente lo catalogaba como un "lance del juego", cambió de idea tras pasar por los vestuarios. "Para mí sí que es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no es falta, pues no podemos hacer nada", apuntó el guardameta, uno de los futbolistas más destacados de un encuentro que todavía deja secuelas.