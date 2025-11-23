Sarabia, indignado: "La falta de Vinicius es clarísima"

Final de partido abrupto en el Martínez Valero. Bueno, todo el encuentro fue una locura, un ida y vuelta precioso con un equipo, el Elche, descarado, con personalidad. El conjunto ilicitano realizó un encomiable ejercicio de ataque, de elaboración, de no encerrarse atrás ante un Madrid que multiplica por mucho su presupuesto. Y estuvo a nada de llevarse los tres puntos después de 47 años.

Por dos veces se puso por delante en el marcador el equipo de Sarabia, que ni cuando iba ganando renunció a seguir buscando el marco defendido por Courtois. Al Madrid le costó horrores y solo pudo batir la portería de Iñaki Peña a balón parado. Con Huijsen, con Bellingham, con Asencio. Con sus hombres fuertes en los córners y faltas laterales salvó el punto el cuadro blanco. Y con polémica.

IÑAKI QUITÓ HIERRO

En el tanto de Bellingham se pidió una falta de Vinicius cuando este chocó con Iñaki y le provocó sangre en la nariz. El brasileño impactó con el guardameta alicantino. Hubo polémica. Pero Iñaki pareció 'sofocarla' en zona mixta: "Remata, la para y con la inercia me pega en la nariz. Mala suerte. Es un lance del juego. Se ha quedado en un golpe, simplemente eso".

SARABIA EXPLOTA

Preguntado Sarabia por el asunto, explotó el entrenador vasco: "No estoy nada contento. Ya les he dicho a mis jugadores que estaba jodido y ahora que he visto las acciones determinantes estoy más jodido aún. La jugada de Vinicius, ya habéis visto cómo tiene la cara. Iñaki dice que es un lance del juego. No ha visto la jugada. Él despeja y Vinicius le pega la patada. Y esa misma jugada viene de una falta que no es". "Me da rabia tener que perder tiempo en estas cosas. Ha habido factores que han condicionado el resultado final y te da rabia", añadió.

Sarabia, durante el Madrid-Elche / Alberto Saiz / AP

"Teníamos claro lo que queríamos hacer. La alineación nos ha trastocado algunas cosas. No queríamos quedarnos en una zona intermedia con espacio a la espalda. Hemos controlado muy bien, los goles vienen a balón parado. Pero este equipo está preparado para superar los golpes. Es una muestra de personalidad seguir buscando la portería contraria", comentó sobre el planteamiento.

"No me he alegrado con la alineación del Madrid. Al revés. El partido del Levante hicieron algo parecido y justo no lo habíamos mirado del todo. Ha propuesto cosas diferentes. Quizás podía tener un poco menos de talento y ha optado por tener más rigor", analizó el técnico.