Sarabia no dará tregua al Madrid: "Pondremos nuestra mejor versión para intentar lograr algo histórico"

Con el respeto pertinente de enfrentarse al Real Madrid, pero con la ambición de hacer historia. Así se ha presentado Eder Sarabia a la rueda de prensa previa al partido entre ambos en el Estadio Martínez Valero, en el que se verán las caras este sábado.

"Seguramente en la liga van a quedar por delante de nosotros y si jugamos varios partidos lo normal es que ellos ganen más, pero es un partido, a 90 minutos, en nuestra casa, con nuestra gente, nuestras armas y nuestra determinación. Por supuesto que puede ser”, explicó el técnico.

"La energía que sentimos es que vamos a plantarles cara, a ponerles en dificultades y que tenemos recursos para hacerlo. Vamos a necesitar un partido casi perfecto. Nosotros creemos. Estamos entrenando muy bien. Estamos en un gran momento individual y colectivo. Es un día importante, vamos a poner nuestra mejor versión para intentar hacer algo histórico", añadió Sarabia analizando el encuentro.

Eder Sarabia y Xabi Alonso, entrenadores de Elche y Real Madrid / ECF/Agencias

Frente a ellos, jugadores de la talla de Mbappé y Vinicius aspiran a ser decisivos, algo que el entrenador del conjunto franjiverde quiere contrarrestar: "Primero está lo previo a que ellos reciban y luego, cuando hayan recibido, hay veces que propondremos un 'uno contra uno' y otras ayudas. También está que ellos no tengan el día más inspirado".

“Tenemos uno de los campos más grandes de España, pero los espacios también los podemos aprovechar para mover el balón. Será importante el orden, con y sin el balón, y el entendimiento de dónde no queremos perderlo”, señaló, afirmando que el Martínez Valero puede ser una de las claves del partido.

Sarabia confirmó también que recupera a casi todos los futbolistas y dejó la duda de quién ocupará la portería entre Iñaki Peña y Matías Dituro, además de no estar preocupado por el arbitraje. “Me gustaría que dentro de 80 años se recuerde a un equipo que dejó huella y protagonizó cosas inolvidables”, concluyó ante los medios.