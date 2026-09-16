Santi Segurola (69 años) no deja títere con cabeza y apunta a los impulsores de la camiseta de apoyo a Ceuta: "Me parece una vergüenza, estos empresarios me parecen unos idiotas"

El debate por la camiseta de apoyo al pueblo ceutí que se ha visto durante los últimos partidos en LaLiga en los partidos de los clubes valencianos sigue en boca de todo el mundo.

Algunos apoyan que los equipos empujen a sus futbolistas a lucir el mensaje en cuestión 'Todos somos caballas', pues entienden que sean españoles o extranjeros deben de mostrarse agradecidos con el país en el que viven y trabajan.

Segurola sentencia a los impulsores de la acción

No obstante, también hay personas que se muestran claramente en contra de la propuesta impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios, liderada por el expresidente del Real Madrid, Vicente Boluda, y aprobada por el estamento deportivo. Es el caso del periodista Santi Segurola, que no dejó títere con cabeza en su intervención en 'Radio Estadio Noche' de Onda Cero.

Vinícius y Mbappé, con las camisetas de Ceuta enrolladas. / Movistar +

"Es una intromisión flagrante en una actividad que a ellos no les corresponde", valora al respecto, además de señalar que se atenta contra las libertades de cada jugador. "Si quieren hacer algún tipo de manifestación que la hagan ellos particularmente", justifica.

En definitiva, "es muy feo lo que hacen" los clubes obligando a los futbolistas a pasar por el aro de la camiseta de la discordia: "Ahora les van a pedir cuentas a jugadores del Madrid que se habrán enterado (de la iniciativa de saltar al campo con el mensaje) cuando estaban con la cabeza en el partido y luego les piden que jueguen bien", justifica.

Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid, es el líder de la Asociación Valenciana de Empresarios. / EFE

Para Segurola, esta asociación no debería de haberse metido en el terreno futbolístico para así no señalar de forma indirecta a aquellos jugadores que no están de acuerdo con ello. "Es gente que, además, si te los encuentras te dice que la política nunca debe entrometerse en el fútbol y los primeros que se entrometen son ellos", denuncia el periodista.

Este planteamiento responde a la crítica que se hace habitualmente desde una parte de la sociedad que acusa a los del 'otro bando' ideológico de juzgar solamente los mensajes políticos o sociales cuando llegan de ciertos sectores, mientras que desmarcan acciones como la llevada a cabo estas jornadas porque entienden que responde a la necesidad de defender el honor de la nación, aunque sea política de igual manera.

"Comprometen a los jugadores y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién lo es menos", continúa Segurola. Finalmente, carga duramente contra los impulsores de la acción y no se guarda nada en el tintero: "Me parece una vergüenza, estos empresarios me parecen unos idiotas".

La sección de los comentarios de la publicación del programa en X no ha tardado en explotar con valoraciones contrarias al periodista y despectivas: "'Segurolada' de manual. Dando lecciones constantemente de moralidad y ahora dice que esto es política…" o "estos mismos periodistas estarían echando espuma por la boca, si alguien no llevase una camiseta a favor del 8-M, lo LGTBI+, Ucrania y un largo etc. Son unos auténticos mercenarios", son solo algunos de los mensajes contrarios, aunque también hay quien apoya su opinión: "Segurola siempre en mi equipo... y de capitán", apuntan.