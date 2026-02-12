Santi Cañizares sentencia a Florentino tras la Superliga: "El tiempo pasa para todos"

Una retirada a tiempo es una victoria. El Real Madrid anunció 'el acuerdo de paz' con la UEFA, paralelamente que puso fin al proyecto de la Superliga. La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el equipo blanco llegaron a un acuerdo apenas unos días después de que el Barça anunciase que se bajaba definitivamente del proyecto.

El comunicado del conjunto blanco fue publicado, tanto por la organización que dirige Ceferin como por el único club que oficialmente seguía en el barco de una competición, el Real Madrid, pese a los espaldarazos judiciales como el que logró en diciembre de 2023 ante el TJUE.

"La gente de corbata me aburre"

Santi Cañizares, exguardameta, valoró la decisión del Real Madrid del cierre de un episodio que se ha alargado durante cinco años. “El culebrón de la Superliga, yo lo que celebro es que se haya acabado. A mí me aburre, me aburre sinceramente, me aburren las cosas de despacho. A mí la gente con corbata me aburre”, dijo Cañizares en 'El Debate de La Pizarra', de Radio Marca.

El que fue jugador del Valencia y Real Madrid, entre otros, aprovechó su intervención para reflexionar sobre la gestión del Presidente del club blanco y de un proyecto que no se sostenía, ni con el tiempo. “Un proyecto, el que sea, donde solamente hay un club que lo tira para delante, ¿qué quieres que te diga?. Esto es como si un partido político tiene una idea. Yo tengo esta idea, que creo que es muy buena, creo que es la salvación de todo, pero no te vota nadie, ¿qué hacemos con la idea? La idea no debería ni pasar a estudio cuando no te vota nadie”, afirmó Cañizares con rotundidad.

También se refirió al papel de la UEFA con una frase muy directa: “La UEFA evidentemente es un regalito, es un regalito con el que tenemos que convivir, porque yo creo que tiene mucho de autoridad y tiene mucho de arrogancia, esa es la realidad”, dijo. "¿Se le puede hacer un órdago a la UEFA? Sí, pero no con una escopeta, habrá que ir con tanques, porque ellos tienen misiles", reflexionó.

"El tiempo pasa para todos"

Sobre el mandato de Florentino, fue crítico sobre su toma de decisiones en los años recientes. “Yo creo que Florentino Pérez, en las últimas decisiones que ha tomado en los últimos años... no se corresponden con el mejor Florentino Pérez”.

El exguardameta no dejó de poner en valor la trayectoria del presidente del Real Madrid: “Florentino Pérez ha elaborado un prestigio a base de una gran gestión donde nos hemos quitado el sombrero 20 veces con él”. No obstante, introdujo una reflexión adicional: “Los jugadores, los entrenadores, también los presidentes tienen sus momentos donde explotan en determinadas condiciones su gran talento. Pero el tiempo pasa, el tiempo pasa para todos".

Infantino: "Felicito a Ceferin, Al-Khelaifi y a Florentino: gana el fútbol" / UEFA

Desde su punto de vista, el rendimiento reciente no ha alcanzado el mismo nivel: “Yo creo que la evolución como gestor de Florentino Pérez no ha sido tan buena como su gestión o como su inicio, cuando trajo grandes ideas para el fútbol”. Y profundizó en su análisis del presente: “El momento de forma de Florentino en los últimos años, enfrentado a todo el mundo, sin conseguir hacer un estadio en el precio en el que inicialmente tenía pensado, sin conseguir que los conciertos salgan adelante, ni el parking, teniendo un equipo con cierto desequilibrio que ha dejado ahora mismo de mandar en Europa… pues evidentemente no dice mucho de estos momentos de gestión”.

Pese a ello, Cañizares terminó con un tono optimista y constructivo: “Lo mejor que le puede pasar al madridista es que reaccione Florentino para bien. Yo creo que esto es un buen paso, el tratar de tener un perfil un poquito más moderado y de buscar lo mejor para el Real Madrid sin tener que enfrentarse contra cosas imposibles y sin ayuda”. Para cerrar, remarcó: “Para mí es un buen paso, para mí es un gesto de humildad por parte de Florentino que celebro”, concluía Cañizares.