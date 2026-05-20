Santi Cañizares señala el gran error de la temporada del Madrid: "Le restó credibilidad a la disciplina del club"

El Real Madrid ha vivido un sinfín de problemas a lo largo de la temporada. Desde el inicio de la temporada el club blanco ha ido apagando los incendios que se iban generando inesperadamente. Primero, a raíz del vestuario, con discrepancias internas con el nuevo entrenador que llegaba con ideas totalmente modernas, Xabi Alonso.

Después, por problemas de resultados, tras la pérdida del liderato y de las posiciones de pase directo a octavos de final. Finalmente, de disciplina, entre los propios compañeros de vestuario.

Situaciones que un club debe gestionar y que no ha sabido hacer. Cuando empezaron los primeros rifirrafes, Florentino y su junta directiva decidieron darle la razón, directa o indirectamente, a la plantilla, cargando contra Xabi Alonso y provocando su destitución. El adiós del tolosarra le dio alas a los jugadores, y lo peor, mucho poder, por encima de cargos institucionales.

Si que es cierto que Arbeloa llegó con la intención de calmar las aguas y, en parte, lo hizo. Se ha llevado bien con la plantilla, a través de la comunicación y diferentes reuniones en su 'sofá gris', pero las eliminaciones en Champions y las derrotas en liga han llevado el equipo a la frustración.

“Florentino ha sido un magnífico presidente para el Real Madrid. Ha hecho un estadio descomunal y ha conseguido ganar siete Champions League”, decía Cañizares en 'Despierta San Francisco’ de Radio MARCA. El exguardameta considera que la gestión del Presidente no ha sido acertada, ni en sus nuevos proyectos: “Ha tenido dos años muy malos de decisiones. Tarda en darse cuenta de que no tiene apoyo y se queda un poco con el culo al aire con la Superliga”, afirma

El día que el Madrid le dio la razón a Vinicius

“Cuando no sanciona a Vinicius, sino que se carga a Xabi Alonso, eso resta credibilidad a la disciplina general del club”. Cañizares comenta la situación que vivió con el brasileño, tras el Clásico de la primera vuelta, en la que Vinicius recriminó el cambio en el minuto 70 de partido. Al ver su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro, Vinicius mostró rápidamente su incredulidad, con gestos de desaprobación y soltando su indignación por la boca mientras abandonaba el césped. Un enfado televisado con Xabi Alonso, que no acudió a darle la mano tras el cambio.

“Vinicius tiene una conducta que se aleja completamente de lo que tiene que ser un capitán del Real Madrid”, dijo el exportero. "Un capitán debe tener seriedad, señorío y clase”, afirma, que no representa los valores del Real Madrid. “Valverde es un profesional íntegro, pero no es un líder”, señaló. “No es un tipo que arrastre a la gente ni un solucionador de problemas”, dijo sobre los capitanes.

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En la actualidad el brazalete y cargo de capitán recae desde la temporada 2025-26 en Valverde, Courtois, Vinicius y Rodrygo. “Con Modric, Kroos y Carvajal el vestuario ha sido otra cosa”, concluye.