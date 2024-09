Santi Cañizares replica con dureza a Vinicius por el Mundial 2030

Las críticas a Vincius Jr no cesan por sus declaraciones en las que cuestionaba que España sea una de las sedes del Mundial 2030. Mientras que en Brasil cuestionan el nivel de juego del delantero y sus compañeros frente a Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas, ahora ha sido un ex internacional y ex portero del Real Madrid, el Celta y el Valencia, Santi cañizares, quien ha cuestionado las palabras del delantero madridista.

Santi Cañizares, que en la actualidad trabaja como comentarista en diferentes medios de comunicación, fue muy crítico en su última intervención en 'El Partidazo' de la Cadena Cope. "Si Vinícius no es muy querido en España no es por su raza. Ya metió la pata diciendo que toda Mestalla era racista y, ahora, vuelve a hacerlo. Es cuestión de madurez, prefiero escuchar a Carvajal o a De la Fuente. No es por su raza, lo prometo".

Evolución o revocación

Como se recordará, el jugador del Real Madrid aseguró días atrás que si las "cosas no evolucionan" en España sobre el racismo en el fútbol, el Mundial del 2030 debería "cambiar de lugar". Mientras Vinicius se encontraba concentrado con Brasil la 'CNN' emitió una entrevista en la que el delantero de la 'canarinha' era taxativo: "Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo... Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución". España coorganiza el evento junto a Marruecos y Portugal.

Aunque la segunda parte de su reflexión era un poco más contemporizadora, el mensaje de Vinicius se mantuvo: "Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si antes de 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial). Si el jugador no se siente cómodo y con confianza en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado".

Santi Cañizares, ex portero de la Selección, el Valencia, el Real Madrid y el Celta / SPORT.es

Disgusto, también en el Real Madrid

A raíz de estas palabras de Vinicius se levantó una enorme polvareda en la sociedad española, y entre los primeros en reaccionar se encuentra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien pidió al delantero madridista que rectique sus palabras. "Somos conscientes todos de que hay episodios racistas en la sociedad y de que tenemos que trabajar duro para acabar con ellos. Es injusto con España y con Madrid decir que somos una sociedad racista", dijo Almeida.

En el Real Madrid no ha sentado bien este nuevo frente abierto por Vinicius, más allá de que el club se alineara con su futbolista en su momento para luchar contra la lacra del racismo. De hecho, uno de los que han replicado estos días al jugador fue su compañero de equipo Dani Carvajal.