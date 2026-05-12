Santi Cañizares desvela el jugador del Real Madrid que le pegó una bofetada

Santiago Cañizares es uno de los porteros más reconocidos del fútbol español de las últimas décadas. Se formó en la cantera del Real Madrid, aunque debutó en Primera División con el Celta de Vigo.

Tras dos temporadas, el guardameta madrileño regresó al conjunto blanco, y después de no lograr la titularidad durante cuatro campañas consecutivas, fichó por el Valencia CF, donde se convirtió en una referencia absoluta bajo palos.

En 'El Partidazo de COPE', hablando sobre la situación actual del Real Madrid y los enfrentamientos que ha habido entre jugadores, Cañizares respondió a si había vivido alguna vez alguna pelea: "Alguna he visto, aunque yo no he pegado a nadie".

Al ser preguntado directamente si a él le habían pegado, respondió sin rodeos: "Sí. A mí Freddy Rincón en una cena". Tras la afirmación, Juanma Castaño le preguntó si se trató de un gesto de enfado o una broma, a lo que el exguardameta matizó: "Bueno, ya sabes. En la cena se bebe ahí algo de más y uno está entre la broma y el enfado".

Entre las reacciones en el programa, algunos colaboradores bromearon con la historia: "Poco te pegó" o "¿Cómo nos cuentas esta joya ahora a estas horas?".

Ambos coincidieron en el Real Madrid durante la temporada 1995/96 y Cañizares lanzó un mensaje de cariño hacia el exfutbolista colombiano: "Pobre Freddy. Yo le quiero mucho y nos hemos querido siempre mucho, pero pasó. Lloré como un niño cuando me enteré que murió hace un par de años".

Noticias relacionadas

Rincón falleció en abril de 2022 a los 55 años tras sufrir un grave accidente de tráfico en Colombia.