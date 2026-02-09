Santi Cañizares se desespera con el Valencia tras la derrota contra el Real Madrid

El Real Madrid sumó su séptima victoria consecutiva en LaLiga. El conjunto de Álvaro Arbeloa consiguió vencer al Valencia en Mestalla por 0-2 gracias a los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. A pesar de la victoria, el Real Madrid sigue transmitiendo malas sensaciones, sobre todo a nivel de juego. Pero, la realidad es que están únicamente a un punto del Barça.

Los de Arbeloa no tuvieron que esforzarse en exceso para llevarse los tres puntos de Mestalla, una situación que dejó atónito a Santi Cañizares. Además, el conjunto blanco no jugó con Vinicius, Jude Bellingham o Rodrygo, entre otros futbolistas de la primera plantilla.

El exjugador del Valencia y del Real Madrid expresó su malestar en los micrófonos de la cadena Cope, ya que recordó que el conjunto dirigido por Carlos Corberán se juega la vida en cada partido debido a su delicada situación en la clasificación.

Cañizares puso en duda el trabajo del técnico valencianista, y aseguró que podría estar viviendo sus últimos días en el Valencia, especialmente por la manera que tiene de trabajar la propiedad de Peter Lim, aunque desde el club aseguran que tiene "toda la confianza" para revertir la situación.

"Los acontecimientos en fútbol con una propiedad tan inestable se suceden en cualquier momento, y cualquier sorpresa puede pasar", comentó Cañizares. Además, recordó que la afición comienza a manifestar su descontento, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores de la primera plantilla.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia en el momento de los últimos cambios / José Manuel López

Tiene claro que el proyecto de Corberán no carbura: "Lo que es evidente es que ya para el público... Corberán no parece encontrar la solución de este equipo".

El Valencia, al límite

La situación del equipo es ya preocupante. Se encuentra a un solo punto del descenso, con el Rayo Vallecano justo por debajo, también a un punto, pero con un partido menos tras la suspensión del encuentro de este sábado debido al mal estado del césped de Vallecas.

Además, el conjunto dirigido por Corberán se jugará media permanencia este domingo en el Ciutat de València, en un auténtico partido a vida o muerte, ya que el Levante tiene una oportunidad de oro para reengancharse a la lucha por la salvación. Una derrota del Valencia podría suponer el cese inmediato de Corberán.