Santi Cañizares carga contra Arbeloa: "A mí me da que el rencor caduca más tarde que el yogur"

La elección del once titular del Real Madrid para enfrentarse al Alavés ha reavivado la polémica en torno a Álvaro Arbeloa.

El técnico ha apostado por una alineación que confirma que no renuncia a LaLiga, pero en la que vuelve a desaparecer Dani Carvajal, una ausencia que ha encendido las críticas de Santi Cañizares en Tiempo de Juego.

El exguardameta considera que la situación del lateral es insostenible. "Honestamente, Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa en esta temporada, no la merece, porque Carvajal es una leyenda del Real Madrid", ha afirmado con rotundidad.

Sospechas de un trasfondo personal

Cañizares ha ido más allá al insinuar que la decisión del entrenador podría no ser únicamente deportiva. Ha recordado que Carvajal ocupó el puesto que en su día defendió Arbeloa, y ha deslizado que esa circunstancia podría influir en el actual manejo de la plantilla.

"No sé si es una inquina por parte del entrenador o qué tiene, porque, bueno, pues, al final jugó en su puesto y fue el que le quitó el puesto y le dijo: tú, a la cochera, que yo voy a ser aquí lateral derecho y además más brillante", ha comentado, dejando el estudio en silencio durante unos segundos.

El rencor caduca más tarde que el yogur

El exfutbolista ha explicado que este tipo de situaciones son habituales en el fútbol, "sobre todo cuando somos un poquito orgullositos, todos". Y ha rematado su análisis con una frase que ha provocado risas y asentimientos en el programa: "A mí me da que el rencor caduca más tarde que el yogur".

Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa jugando en el Real Madrid / Archivo

Carvajal, una figura que merece otro trato

Cañizares ha insistido en que el estatus de Carvajal dentro del club debería obligar a un manejo más respetuoso. Para él, el lateral derecho merece oportunidades reales, no apariciones esporádicas.

"Repito, si está cojo, mutilado, que juegue para que todo el mundo lo vea, pero que tenga la oportunidad, en algún momento, de demostrarlo, no unos minutos cada mes", ha reclamado.

Un cierre cargado de reproches

El comentarista ha concluido lamentando la falta de consideración hacia un jugador que considera fundamental en la historia reciente del club. En su opinión, Carvajal "no lo merece, es una figura demasiado importante como para que el Real Madrid no tenga ni siquiera un poquito de decoro con él".

La crítica queda lanzada y el debate, una vez más, vuelve a encenderse alrededor del banquillo blanco.