El Sant Andreu se burla del Madrid tras la derrota ante el Celta

"Competir contra el Celta no está al alcance de todo el mundo". La derrota del Madrid frente al Celta desató un reguero de críticas y chanzas. Uno de los equipos que entró en la conversación que surgió tras la derrota de Xabi Alonso fue el Sant Andreu, equipo de Segunda RFEF que puso contra las cuerdas a los de Claudio Giráldez en la Copa del Rey. Tanto, que los celestes solo pudieron pasar de ronda en los penaltis.

De ahí el comentario irónico del conjunto catalán, que hizo un retuit del resultado final del encuentro que publicó el Celta. Un 0-2 que deja contra las cuerdas a Xabi Alonso, quien, sin margen de error, recibe al Manchester City de Pep Guardiola este miércoles en el Bernabéu. Lo hace con todas las alarmas encendidas.

El Celta aseguró un buen bloque bajo para desquiciar a un Madrid que terminó perdiendo los puntos y los nervios. El club vigués supo aprovechar sus oportunidades, con una contra que culminó de espuela Swedberg, quien pese a no marcar en Liga desde abril se ha hecho especialista en marcarle a los blancos.

En más aprietos puso el Sant Andreu al equipo gallego. En su duelo de Copa, el pase se decidió en la tanta fatídica después de que el Narcís Sala se viniese abajo con el tanto de Alexis García. Borja Iglesias sofocó la rebelión para dejar en encuentro en tablas en la prórroga.

Incluso en los penaltis, el partido se decidió por un estrecho margen (6-7) a favor del encuentro que milita tres categorías por encima. Con todo, el Celta no se resintió de este duro pase ni de la derrota frente al Espanyol de la jornada pasada, que había prolongado una dinámica peligrosa.

Hasta el duelo del Bernabéu, los de Giráldez no habían sido capaces de ganar ninguno de sus últimos tres enfrentamientos en el tiempo reglamentario. Sin embargo, supieron maniatar a un Madrid que quedó completamente tocado ante su afición en un duelo que ha desatadado todas las alarmas.