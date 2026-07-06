Sangría económica del Real Madrid para suceder a Marcelo

Marc Cucurella es el último lateral izquierdo que ha fichado el Real Madrid desde que Marcelo Vieira da Silva abandonara el equipo en 2022. En el club blanco esperan que el canterano del Barcelona responda y sea el lateral izquierdo definitivo que haga olvidar al brasileño, después de tres intentos sin conseguirlo.

Leyenda

Marcelo llegó al Real Madrid en enero 2007 procedente del Fluminense a cambio de 6,5 millones de euros. Tenía 18 años y llegaba como relevo de otro mítico brasileño, Roberto Carlos. Marcelo fue fundamental en una de las etapas más exitosas en historia del club. En las dieciséis temporadas ganó 25 títulos, entre ellos cinco Champions League.

Abandonó el Madrid en septiembre de 2022 para fichar por Olympiacos, donde apenas estuvo seis meses para volver a sus raíces, Fluminense, y colgar las botas en 2025. A pesar del tiempo transcurrido, el equipo blanco no ha logrado borrar su huella, con relevos que no se acercan al legado que dejó el brasileño.

El bajo rendimiento de Carreras ha llevado al Madrid a fichar a Cucurella / EFE

El Madrid fichó a Mendy como sustituto de Marcelo en 2019. Se alternaron la titularidad para acabar imponiéndose la fortaleza física del francés ante el ocaso futbolístico del brasileño. Los blancos pagaron 48 millones de euros al Lyon por el francés, que fue el único lateral del equipo en la 22-23 con Alaba y Nacho como relevos de urgencia.

Fran, Carreras y Cucurella

En la siguiente temporada, en la 23-24, decidió recuperar a Fran García del Rayo Vallecano. La operación le costó 3 M€ en total, lo vendió por 2 y lo recupero por 5. El francés siguió siendo titular y el canterano le daba el relevo cuando lo necesitaba en aquella temporada y en la siguiente. Pero los problemas físicos de Mendy en la 24-25 obligaron al club a reforzarse en la siguiente campaña.

El Madrid decidió fichar el año pasado a Carreras por 50 millones de euros. Otro canterano recuperado que tampoco ha cumplido con las expectativas. Un curso irregular del gallego han llevado al club a volver a reforzarse con la llegada de Cucurella. Otros 55 millones de euros invertidos que completan una sangría económica que supone una inversión total 153 M€ en cuatro años para hacer olvidar a Marcelo.