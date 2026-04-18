La sangría de bajas que se avecina en el Real Madrid

La temporada del Real Madrid ha dejado una sensación difícil de maquillar incluso para el relato más optimista. Ver los partidos del conjunto blanco, especialmente en los tramos decisivos, ha sido difícil de contemplar. El potencial es indiscutible, pero no tiene continuidad ni armonía alguna. Ni el cambio en el banquillo —dos entrenadores en una misma campaña— ha logrado enderezar un rumbo que, más que errático, ha parecido estructuralmente defectuoso. Porque cuando el problema persiste pese a cambiar al director de orquesta, la mirada inevitablemente se desplaza hacia la banda sonora.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

El diagnóstico en los despachos debe ser claro: la plantilla necesita un lavado de cara profundo. No se trata de retoques superficiales, sino de una reconfiguración que devuelva al equipo competitividad, equilibrio y hambre. No se pueden seguir poniendo parches donde realmente hay descosidos, y eso es precisamente lo que el club parece dispuesto a hacer de cara a la próxima temporada.

UN CAMBIO INEVITABLE LÍNEA POR LÍNEA

Las bajas que se manejan en clave madridista afectan a prácticamente todas las líneas del campo. En defensa, nombres históricos y jugadores con peso en los últimos años podrían cerrar su etapa. Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Fran García están en la rampa de salida, en una clara señal de que el club busca renovar una zaga que ha mostrado fragilidad e irregularidad.

Dani Carvajal, en el punto de mira / Instagram

El caso del eje central añade un matiz de incertidumbre: Raúl Asencio y Antonio Rüdiger aparecen como opciones de salida, aunque todo apunta a que será el central alemán quien tenga más papeletas para abandonar el equipo.

En el centro del campo, la posible marcha de Eduardo Camavinga y Dani Ceballos abriría un debate sobre el nombre adecuado y el perfil del mediocampo, especialmente en un equipo que ha sufrido para controlar partidos y encontrar ventajas en lo colectivo.

Arriba, el movimiento también sería significativo. Rodrygo y la joven promesa Mastantuono figuran entre los nombres que podrían salir, en una decisión que apuntaría tanto a reajustes tácticos como a oportunidades de mercado. El caso del brasileño no será sencillo, ya que con una rotura de ligamento cruzado encima, algún club debería creer mucho en él para hacerse con sus servicios.

Rodrygo, en un partido con el Madrid / Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / Europa Press

En definitiva, el Real Madrid se asoma a un verano de decisiones importantes. Más que una revolución impulsiva, el club parece encaminado hacia una reconstrucción meditada pero firme. Porque llegados a este punto, donde en las últimas dos temporadas se contaron más enfados que alegrías y cuando una temporada se ha convertido en una sucesión de dudas, la única certeza posible es que algo tiene que cambiar.